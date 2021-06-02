 

Лишний жир вокруг сердца опасен даже при нормальном весе

02.06.2021, 19:12, Разное
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Многие знают, что лишний вес – фактор риска болезней сердца. В новой работе ученые показали, что в этом риске самостоятельную роль может играть избыточное отложение жира вокруг сердца (перикардиальный жир).

В исследовании участвовали около 7000 человек в возрасте 45-87 лет, в начале наблюдения ни у одного из них не было признаков болезней сердца. Врачи провели каждому компьютерную томографию грудной клетки, чтобы оценить количество жира вокруг сердца. Избыточным количества перикардиального жира ученые считали 70 и 120 кубических сантиметров у женщин. Меньший объем жира считался нормальным.

За участниками наблюдали в течение 17 лет, за это время почти у 400 из них развилась сердечная недостаточность. При этом состоянии сердце не может эффективно перекачивать кровь. Ее риск был выше у людей с избыточным отложением жира вокруг сердца. После того, как ученые учли все дополнительные факторы риска этого состояния (курение, сидячий образ жизни и другие), оказалось, что перикардиальный жир увеличивает риск сердечной недостаточности у женщин на 100%, а у мужчин на 50%.

«Дело не только в общем количестве жира, но и в его концентрированном отложении вокруг сердца. Для оценки здоровья необходимо оценить далеко не только массу тела», – сказал Сатиш Кенчайа (Satish Kenchaiah) из больницы Маунт Синай, автор исследования.

Объем жира вокруг сердца был умеренно связан с лишним весом, ожирением и количеством брюшного жира. Его избыточное количество было связано с риском сердечной недостаточности независимо от этих показателей. Избыток перикардиального жира был у 10% участников с нормальным весом.

Сатиш Кенчайа (Satish Kenchaiah) из больницы Маунт Синай, автор исследования, сказал, что упражнения снижают как общее количество жира в организме, так и его объем вокруг сердца. Он рекомендовал уделять 30-45 минут в день быстрой ходьбе и стараться делать не менее 10000 шагов в день. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует посвящать физической активности умеренной интенсивности (ходьба, танцы) не менее 150 минут в неделю или интенсивным упражнениям – 75 минут.

Людям с лишним весом и ожирением уменьшить количество перикардиального жира поможет обычное похудение.

В комментарии CNN диетолог Кристен Смит (Kristen Smith), спикер Академии питания и диетологии, сказала, что снизить риск избыточного отложения можно при помощи здорового рациона: «Важно следовать диете, полезной для сердца, в которой делается акцент на фруктах и овощах, богатыми клетчаткой цельнозерновых продуктах, морской пище, орехах, бобовых, а также есть меньше мясных блюд».



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