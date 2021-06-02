Онколог Каприн заявил о частичной победе над раком

Онколог Андрей Каприн пояснил о частичной победе медицины над раком. По словам специалиста, если заболевание выявлено на ранней стадии, то в большинстве случаев пациента можно вылечить.

Андрей Каприн на полях ПМЭФ заявил, что во многом рак уже удалось победить. По его словам, на успешный исход влияет не подход доктора, а союз врача и пациента. Важно избавить человека от фобии, когда люди отказываются идти на плановое обследование.

2 июня в Петербурге стартовал традиционный экономический форум. Сообщается, что он завершится 5 июня.

Источник: zdorovayarossia.ru