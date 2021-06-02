 

Эксперты в США назвали победителя в холодной войне

02.06.2021, 19:10, Разное
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Эксперт из США Николай Злобин пояснил об итогах холодной войны. Спустя тридцать лет многие до сих пор не могут точно назвать победителя в ней.
Противостояние двух сверхгосударств –СССР и США, продолжающееся со второй половины 1940-х годов до 1980-х получило название «Холодная война». До сих пор эксперты спорят о том, кого из стран-участниц можно считать в ней победителем. Эксперт из США Николай Злобин высказал свою точку зрения по вопросу глобального политического противостояние стран.

Кризис того времени основывался на полярности политических взглядов и борьбе за лидерство в мире. Вашингтон и Москва стремились стать главными направляющими векторами в общественном мнении. Стоит напомнить, что холодная война закончилась мирно, после заключения ряда мирных договоров. При этом ни одна из сторон так и как не получила глобального единоличного влияния, так и не создала свой, особый миропорядок.

Ситуация, сложившаяся вследствие противостояния США и СССР, разрушила старый порядок, при этом не основав никакой новой платформы или стратегии. Однако главным можно считать то, что холодный конфликт не перерос в «горячий», полноценную войну. Именно время после завершения американо-советского противостояния оказалось наиболее долгим мирным периодом в Европе. Следовательно, уверен Николай Злобин, триумфаторами в холодной войне можно считать обе стороны. Кроме того, от завершения борьбы Москвы и Вашингтона выиграл весь миро, избежавший вооруженного столкновения супердержав.

Источник: inforeactor.ru



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