 

Назван самый полезный утренний кофе

02.06.2021, 19:10, Разное
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Ученые после проведения исследования назвали самый полезный утренний кофе. Они обнаружили еще одну причину, чтобы употреблять за завтраком. Установлено, что в долгосрочной перспективе напиток способен принести пользу для здоровья и снизить риск развития рака печени.
Печень играет ключевую роль в процессе очищения организма от токсинов. Как заявили специалисты из клиники Кливленда, многие недооценивают работу данного органа. Из-за некорректного функционирования печени может развивать неалкогольная жировая болезнь. В результате не исключен цирроз, печеночная недостаточность, онкология.

Предотвратить развитие данных патологий поможет кофе. Этот напиток в особенности является полезным при жировой болезни, циррозе, гепатите С. В кофе содержатся антиоксиданты и иные важные соединения, препятствующие воспалительному процессу.

Специалисты рекомендуют по утрам пить черный кофе без сахара. Если употреблять напиток с различными добавками, печень будет находиться в состоянии стресса. Иногда допускается использование растительного или же обезжиренного молока.

Источник: www.eatthis.com



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