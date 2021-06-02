 

Билецкий рассказал, почему считает проект теробороны Зеленского фарсом

02.06.2021, 19:08, Новости дня
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“Это законопроект, в первую очередь, не о территориальной обороне. Это законопроект о национальном сопротивлении, и то, что он доктринально прописан, – это замечательно. Но национальное сопротивление – это всегда вопрос в первую очередь оккупированных территорий. И даже к нему есть огромные претензии, потому что вместо того, чтобы привлечь десятки тысяч людей, которые до сих пор активны, общественные, патриотические организации, добровольческие формирования, которые продолжают воевать, – вместо этого привлекается Министерство образования”, – отметил Белецкий.

По его мнению, законопроект Зеленского не решает два принципиальных вопроса.

“Это вопрос оружия, который так и не решается. А это превращает историю территориальной обороны, как и войска, в фарс. Второе – это вопрос принципа использования теробороны. В этом законопроекте подразделения формируются по территориальному принципу, а используются – вопреки этому”, – подчеркнул лидер “Нацкорпуса”.

Участники брифинга подчеркнули, что президентский законопроект нужно дорабатывать, привлекая специалистов и учитывая их инициативы. Речь шла о проекте закона №4504 авторства генерала Сергея Кривоноса, который был зарегистрирован в Раде в декабре прошлого года и уже прошел общественное обсуждение.

Контекст:

Президент 25 мая внес в Верховную Раду законопроект об основах национального сопротивления №5557 и проект закона о внесении изменения в статью 1 закона “О численности Вооруженных сил Украины” об увеличении численности ВСУ в связи с принятием закона “Об основах национального сопротивления” №5558.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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