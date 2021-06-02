Главред УП Мусаева о законопроекте “О медиа”: Я плохо отношусь к любой попытке регулирования медиа со стороны государства

“Я отношусь к любой попытке регулирования медиа со стороны государства плохо. Потому что мы никогда не можем знать, в каких руках это окажется. А история Украины показывала, что Нацсовет может оказаться в нехороших руках и другие органы могут оказаться в нехороших руках. Поэтому благими намерениями устлана дорога в ад. Это очевидно. И отношение мое негативное. Как к закону о дезинформации, так и к закону о медиа”, – подчеркнула Мусаева.

По ее мнению, Верховная Рада не примет законопроект “О медиа”.

“Я думаю, что он не пройдет зал. Я верю, что инстинкт самосохранения сработает и этот законопроект не пройдет зал. Но, конечно, нужно активнее тоже отстаивать свое видение и понимание… Так в цивилизованных странах с медиа не ведут себя”, – отметила Мусаева.

Главред УП Мусаева: Если власть хочет наступить на грабли, пусть наступает. Но она должна понимать, что закончит хуже, чем предшественники. Читайте полный текст интервью

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Законопроект “О медиа” №2693 авторства нардепов от “Слуги народа” был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. Его отправили на повторное первое чтение, но затем в 2020 году зарегистрировали еще два других законопроекта о медиа.

Более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект “О медиа”.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.

Ткаченко в интервью, которое вышло 8 мая, сказал, что проект “уже перезрел, его нужно доработать как можно быстрее” и вносить в Верховную Раду. Нардеп от “Слуги народа”, председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев считает, что парламент примет законопроект в целом не ранее осени 2021 года.

Законопроект о дезинформации бывший глава Минкульта Владимир Бородянский представил 17 января 2020 года. Документ предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации.

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