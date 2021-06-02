Печерский суд арестовал имущество Шария, включая виллу в Испании – Бутусов

По словам Бутусова, речь идет о вилле и еще одном жилище Шария в испанском городе Таррагона, а также банковских счетах в испанском Caixabank и российском Raiffeisen Bank. Помимо этого, суд наложил арест на люксембургский счет блогера в East-West United Bank S.A.

“Суд также принял решение о временном доступе к вещам и документам Шария, которые составляют банковскую тайну, в Hsbc Bank Canada”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5814216185285296

По данным журналиста, речь идет об имуществе, купленном на деньги, поступившие из России. 31 мая Бутусов писал о “следах прямого финансирования Шария из Москвы” – счете в Raiffeisen Bank RF, на который в 2019-м и 2020 году поступило два платежа от граждан РФ общей суммой €670 тыс. По информации источников “Цензор.НЕТ”, это только часть средств, которые Шарий регулярно получает из России, но свои покупки недвижимости в Испании он оплачивал именно с этого счета.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5805464812827100

Сам Шарий уже прокомментировал это сообщение в Facebook.

“Вуаля, Печерский суд арестовал имущество Анатолия Шария, 10 лет не живущего в Украине и не ведущего в Украине никакой финансовой или хозяйственной деятельности. Арестовал, понятно, не в Украине, а в Европе, в России и – внимание – в Канаде. Владимир Кокаинович, это что, истерика или сумасшествие?” – написал блогер.

https://www.facebook.com/anatolijsharij/posts/10226558831145440

Контекст:

6 февраля Служба безопасности Украины объявила подозрение Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Сам Шарий назвал дело против него “чистой политикой”.

СБУ вызвала Шария на допрос и после того, как он не явился, объявила в государственный розыск. 2 марта он появился в базе данных разыскиваемых лиц.

11 марта Министерство юстиции Украины обратилось в суд с требованием запретить деятельность Партии Шария. Окружной админсуд открыл производство по иску, но 28 мая приостановил производство до окончания проведения судебной экспертизы.

31 мая несколько СМИ сообщили со ссылкой на собственные источники, что Литва аннулировала статус беженца, который Шарий получил еще в 2012 году, во времена президентства Виктора Януковича, а также объявила его персоной нон грата.

Сам Шарий заявил, что “впервые слышит” об этом и будет ждать официального сообщения от Литвы. В то же время, по данным редактора “Европейской правды” Сергея Сидоренко, Шарий уже обжаловал решение Литвы. Сидоренко отметил, что если суды примут решение не в пользу блогера, его пребывание в странах Евросоюза станет нелегальным.

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