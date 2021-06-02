Зеленский рассказал конгрессменам США, что РФ отвела от границы Украины “лишь 10 тыс. военных”

Американскую делегацию на Банковой представляли сенаторы-демократы Джинн Шахин и Крис Мерфи, а также сенатор-республиканец Роб Портман.

Зеленский во время встречи отметил, что РФ перебросила к границе с Украиной и в оккупированный Крым дополнительную авиацию и военную технику.

“То есть Россия лишь на словах декларирует отвод своих сил и выполнение обязательств. Всего отведено лишь около 10 тыс. военных”, – подчеркнул президент Украины.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак в ходе видеовключения из Луганской области рассказал сенаторам США, что “руководство РФ продолжает реализацию своих планов по агрессии против Украины”.

“Противник удерживает группировки вооруженных сил РФ в приграничных с Украиной районах Воронежской, Белгородской, Ростовской областей и на территории временно оккупированного Крыма”, – добавил Хомчак.

Контекст:

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил 14 апреля, что РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных. Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявлял 19 апреля, что у украинских границ сконцентрировано около 100 тыс. российских военных. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, не называя точную численность российских сил, отмечал, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

По словам постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Евгения Цымбалюка, вдоль границы и в Крыму РФ сохраняет до 100 тыс. военнослужащих, до 1300 танков, до 3700 бронированных машин, до 1300 артиллерийских систем и до 380 ракетных систем.

Зеленский в опубликованном 31 мая интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung говорил, что эскалация конфликта Украины с Россией возможна в любой момент до конца сентября. “С территории Крыма ушли примерно 3,5 тыс. военных. Все остальные остаются на месте – вся техника на 90% на месте”, – отмечал глава государства.

—