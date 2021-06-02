 

Волкер подтвердил, что работает в компании, лоббирующей интересы “Северного потока – 2”, но опроверг свою причастность к этому

02.06.2021, 19:08, Новости дня
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Зеркаль говорила в интервью “Европейской правде”, что Волкер входит в число лиц, которые работают “против Украины, за Германию и Россию” в вопросе “Северного потока – 2”. 

“[Волкер был проукраинским] до того момента, как все увидели, что он работает на лоббистскую компанию, которая представляет интересы “Северного потока-2”, и задались вопросом: “А что он делал в Украине? А не приезжал ли он уговаривать нас отказаться от борьбы против “Северного потока – 2″?”, – сказала Зеркаль. 

Волкер отметил, что удивлен ее словами. 

“Мое отношение к “Северному потоку” хорошо известно и имеет достаточно подтверждений: я являюсь противником этого проекта. […] Я знаю Елену Зеркаль и был удивлен, что она не уточнила этого у меня. Мои взгляды на этот проект не изменились”, – заявил он. 

В то же время дипломат подтвердил, что работает в компании, которая занимается лоббированием интересов “Северного потока – 2”. 

“Компания Nord Stream – 2 действительно наняла для представительства ее интересов в Вашингтоне компанию BGR group, где я работаю старшим советником, но я к этой деятельности не приобщен, что можно проверить  –  вы знаете, что в США есть строгие правила регистрации лоббистской деятельности. По сути, они (BGR group) не привлекли меня к этому именно из-за моих взглядов относительно “Северного потока – 2”, – добавил он.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

Стоимость проекта “Северный поток – 2” – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.

18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкции в отношении компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил.

Сенаторы-республиканцы 20 мая подали в Конгресс США законопроект, который предлагает ввести санкции против всех организаций, участвующих в строительстве газопровода.

21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая, говоря о запланированной встрече Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, выразил опасение, что “Россия может надавить на США” и санкции против “Северного потока – 2” будут отменены. Зеленский подчеркнул, что считает такой сценарий проигрышем США и лично президента Байдена.

В июле 2017 года Волкер был назначен спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины. На этой должности дипломат находился до сентября 2019 года. Он подал в отставку на следующий день после публикации жалобы сотрудника американской разведки на телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Волкер упоминался в жалобе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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