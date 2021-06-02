 

Мнение: Его пытали

02.06.2021, 19:04, Разное
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Покуда с Запада нам рассказывают про жестокие пытки Протасевича, сам Протасевич рассказывает, что трескает в СИЗО КГБ макароны с мясом, а еды в камере где сидит Протасевич столько, что у них там уже мясо портится.

Коварный тиран решил закормить Протасевича до смерти. Нет предела цинизму режима Лукашенко!

PS. Аналитики "Беллингкет" путем перекрестного анализа фактов выявили на кадрах видео заретушированные КГБ следы недоеденных макарон.

Источник: Colonel Cassad



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