Мнение: Сорвавшись с цепи

Любой террор, который развязывает любой режим, всегда имеет одну недокументированную опцию. Организованный террор (а у государства он обычно именно такой) очень быстро зачищает целевую группу, и возникает вопрос – кого зачищать дальше? Остановить террор на самом деле невозможно – это дорога всегда в один конец. И психологически, и организационно структуры, брошенные на выполнение этой специфической работы, прекратить ее просто не могут.

Дело в том, что террор – это мощнейший социальный лифт. Садисты, подонки, убийцы, мразь и накипь, которые в "обычных" условиях вынуждены прятать свои склонности, к нормальной работе приспособлены плохо. И в ней особых успехов не достигают, оставаясь на низовом уровне. Когда их спускают с цепи и востребуют эти качества, эти люди мало того, что реализуют свои склонности, но еще и получают за это вполне материальную выгоду – от зарплат и премий до банального ограбления схваченных ими людей и даже продвижения по службе. А так как в целом это достаточно деятельная и агрессивная социальная группа, в созданных ей почти тепличных условиях она достаточно быстро приобретает значимость, захватывает аппаратные ниши и быстро укрепляет свои позиции.

Волевое решение "ну всё, с понедельника переходим к нормальной жизни" в отношении такой террористической структуры не работает. Рано или поздно, но встает вопрос о том, что саму структуру нужно громить, а наполняющих ее людей куда-то девать, причем по возможности без следа.

"Красный террор", обусловленный вполне объективными причинами, создал подобную касту, которую пришлось зачищать в два приема (и то не до конца). В Китае с огромным трудом удалось справиться с хунвейбинами, но тоже не окончательно – немалая их часть перетекла в китайский комсомол, который по сути стал второй партией, в значительной степени автономной от главной партии КПК. И во многом нынешние жесткие конфликты в китайской элите носят отголоски той самой "культурной революции".

В современном Иране террористическая структура КСИР вообще сумела перехватить управление страной. Иранская элита не смогла выдержать баланс между своими силовыми структурами, и КСИР подмял под себя всех их. Гитлеру удалось равноудалить СС от армии, а вот аятоллы по факту эту борьбу проиграли.

Для самой элиты подобный ударный отряд является инструментом борьбы против старых элит и контрэлит, возникших на волне тех или иных турбулентных процессов. Однако запаздывание с решением проблемы такой террористической структуры приводит к тому, что она начинает истреблять саму элиту. Она ни к чему другому не приспособлена, ничего другого не умеет, а главное – прекращение террора автоматически выбрасывает всех этих людей снова на периферию в маргинальное состояние. В нормальной системе они никто, и более того – ввиду их садистских наклонностей они общественно опасны.

Проблема путинского режима в том, что к террору оказались допущены все без исключения силовые структуры. Каждая из них наполнена садистами и латентными убийцами, и поэтому на запрос режима откликнулись все и сразу. Что делает террор, во-первых, сразу же масштабным, во-вторых, крайне хаотичным, но главное – теперь нет ни одной незамазанной в терроре структуры, а потому просто некому поручать зачищать самих террористов.

Чем это грозит? Обычным людям – понятно чем. Мы все полностью беззащитны перед путинским гестапо. Любого и в любой момент могут взять по любой причине. Однако террор против простых людей – это так, для души. Террористы очень быстро начнут зачистки уже в номенклатурной среде. Во-первых, потому что параноидальное российское руководство само ставит задачу поиска врагов и агентов влияния. Понятно, что слесарь или тик-токер на агента влияния похож очень слабо. А вот губернатор или его зам – это уже гораздо теплее. Во-вторых, террор против номенклатуры – это бизнес. И чем выше должность разоблаченного иностранного агента – тем более крупный бизнес заказывает то разоблачение. И тем выше премии принимающим в этих погромах участие. И здесь только начни – война внутри номенклатуры примет всеобъемлющий характер.

Арест Дмитрия Гудкова – это в определенной степени сигнал. Он, конечно, оппозиционер, но для номенклатуры – свой в доску. Бывший депутат Госдумы, член клана Гудковых, силовик – в общем, такой же как все. И уж точно лояльный режиму, пусть словесно и позволял себе легкую фронду. Переключение на "своих" – плохой знак для номенклатуры. Еще немного – и волна войны всех против всех буквально накроет всю режимную камарилью. При этом всё менее вменяемый фюрер будет только разжигать страсти, так как что именно у него там в голове – вряд ли понимает он сам. При таких вводных, как у него, паранойя – лучший друг и учитель. А если там и еще какой-нибудь сопутствующий букет, то мало не покажется никому.

"Революция пожирает своих детей" – известное выражение. Но и без революции возможны сюжеты, когда запущенный процесс возвращается к тем, кто его запустил. И в наших конкретных исторических условиях путинский режим, сделав ставку на террор, как последний довод и единственный доступный ему метод управления, по всей видимости, запускает собственные похороны. Слишком убога путинская элита, чтобы справиться с монстром, которого она спускает с цепи.

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