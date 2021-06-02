 

Политолог назвал три главных итога встречи Путина с «Единой Россией»

02.06.2021, 18:50, Новости дня
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Встреча президента Владимира Путина с руководством «Единой России» и победителями предварительного голосования партии значима для единороссов на старте избирательной кампании, сообщил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его словам, она определяет рамки будущего съезда партии и контуры предвыборной стратегии.

«Это – мощный информационный повод, по сути подчеркивающий предварительное голосование партии как точку фактического старта избирательной кампании», – рассказал эксперт. Об этом сообщается на сайте «Единой России». По его словам, у этой встречи несколько измерений. 

«Первое – сигнал о политической поддержке «Единой России» вне зависимости от того, как будет укомплектована федеральная часть списка партии. Конечно, он политически и аппаратно важен, но моральное право продвигать «Единую Россию» как «партию Путина» у партии остается», – считает Виноградов. 

«Второе – собственно поддержка механизма предварительного голосования, согласие с тезисом о том, что само его проведение является конкурентным преимуществом партии, – отмечает политолог. – Третье направление – обозначение оптимальных в глазах главы государства акцентов предвыборной повестки «Единой России» .

Ранее Путин заявил, что участие молодежи в праймериз «Единой России» является хорошим показателем и серьезной школой для молодых политиков.

Прошедшие праймериз «Единой России» стали самым массовым предварительным голосованием в истории партийной жизни страны. Почти вдвое с 2016 года возрос средний конкурс на место (по одномандатным округам) и составил 13 человек на место (семь человек – в 2016-м).

При этом ЕР открыла свои двери для всех желающих, кто отвечал простым требованиям: отсутствие судимости, членства в другой партии и счетов или недвижимости за границей. Большинство участников (52%) – беспартийные кандидаты

В результате праймериз списки кандидатов радикально обновятся: больше 100 действующих депутатов ГД от «Единой России» не стали участвовать в предварительном голосовании.  Изменился также образ кандидата: более 35% кандидатов – молодые люди до 35 лет. Почти половина (48% от зарегистрированных) общественники и волонтеры.

В этом году количество нарушений в ходе праймериз в сравнении с 2016 годом снизилось в разы, хотя в 2016-м голосование шло один день, а в этом году – неделю. «Единая Россия» пристально следила за чистотой процедуры предварительного голосования. Уникальный проект по цифровому голосованию дал возможность открыто наблюдать за всеми процессами и мгновенно на них реагировать. Любая информация о предположительных нарушениях проверялась оперативным штабом. Большинство сообщений оказались провокациями, попытками дискредитировать предварительное голосование. Такие ситуации были ожидаемы с учетом масштаба участников и жесткой политической борьбы.

Выборы в Госдуму запланированы на 19 сентября.



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