 

Академик РАН объяснил опасность «черной плесени» при лечении COVID-19

02.06.2021, 18:50, Новости дня
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«Черная плесень» опасна только тогда, когда организм человека очень сильно ослаблен, что может произойти при неправильном интенсивном лечении от коронавирусной инфекции, сообщил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

В Ираке скончался 78-летний мужчина, который ранее заразился мукоромикозом – «черной плесенью». В местном минздраве рассказали, что некоторое время назад пациент также заразился коронавирусной инфекцией, но пояснили, что данное заболевание не является причиной смерти.  

«Плесень – это грибок. При неправильном интенсивном лечении, цитокиновый шторм (неконтролируемое воспаление, которое приводит к повреждению собственных тканей организма – прим. ВЗГЛЯД) подавляет иммунную систему, затем делают сразу три КТ (компьютерная томография), что также плохо сказывается на иммунной системе. А потом люди умирают от так называемой внутрибольничной инфекции, то есть внутренней инфекции, которая у них есть – грибки, клебсиеллы, стрептококк, стафилококк и так далее», – говорит Зверев.

Поскольку у пожилого иракца была инфекция, то на фоне ослабления иммунной системы, это заболевание вызвало осложнения и все закончилось летальным исходом, поясняет врач. Он уточнил, что в обычной жизни при правильной работе организма такого не происходит.

«Черная плесень» опасна только тогда, когда организм человека очень сильно ослаблен. Этому подвержены в основном пациенты с иммунодефицитом, с ВИЧ-инфекцией, онкобольные и так далее. У нас это заболевание особо не встречалось, только если кто-то его привозил. Но я не думаю, что РФ стоит беспокоиться о том, что заболевание придет в больших масштабах и в нашу страну», – считает вирусолог.

Он подчеркивает, что для того, чтобы как можно лучше защитить свой организм от «черной плесени», следует попросту соблюдать все противоэпидемические меры от коронавируса: гигиену, ношение масок и перчаток.

До пандемии коронавируса мукормикозы у людей встречались крайне редко. Однако в Индии произошла настоящая вспышка на фоне мощной волны COVID-19 – там зафиксировали уже свыше 8,8 тыс. случаев заболевания.



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