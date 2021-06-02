 

“Турист” заслужил похвалу пользователей ведущего киноресурса

02.06.2021, 18:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пользователь под ником krupakirill09 прокомментировал киноисторию и отметил, что небольшой бюджет не испортил ее. Более того, «Турист» вообще не дает возможности задуматься о стоимости проекта: картинка качественная, сюжет на высоте.

«Порадовало то, что мне было понятно, что и где происходит. Так как иногда в подобных фильмах бывает не поймешь кто и в кого стреляет, картинки просто с дикой скоростью сменяют друг друга», — добавил он.

Отдельным плюсом автор рецензии выделил актерский состав, которому удалось передать заложенную в сценарий историю максимально честно и без лишнего пафоса. Наиболее сильно автору поста запомнился центральноафриканский артист, исполнивший роль главного злодея. Он точно изобразил харизматичного, но страшного головореза.

«Лично я посмотрел фильм с удовольствием, легкостью и определенным интересом, что для современного кино большая редкость. Советую откинуть любые попытки найти тут заполитизированность и киноляпы и просто отдохнуть. С момента выхода Балканского рубежа даже не вспомню подобное хорошее военное кино», — подвел итог krupakirill09.

Другой пользователь ресурса с ником «Вкушающий» отметил, что создатели «Туриста» смогли сохранить равновесие.

«Жизнью должна дышать лента. Это, зачастую, главное. Всё остальное, кирпичик к кирпичику, слагаемыми. «Турист» хотя и не лишен огрехов, заслуживает внимания. Просмотр его обязателен. Колоритная Африка в каждом кадре. Экзотический рай с вечным палящим солнцем», — написал комментатор.

Зритель отметил, что у «Туриста» есть все, чтобы закрепиться среди других крепких боевиков: сюжет, персонажи и отличный экшн.

«И политики на местах, и кукловоды Запада есть. Различные местные Джавдеты и Абдуллы, голубые каски. Но русские здесь главенствуют ибо сказано в картине: американцы — за демократию, а мы — за справедливость!» — заключил автор рецензии.

«Турист» первая совместная творческая работа россиян и центральноафриканцев. Ее полностью сняли на территории ЦАР, что придает фильму дополнительного колорита.

Премьера картины состоялась в Банги, столице африканской страны. На главном стадионе 14 мая собрались около 20 тысяч зрителей. В России кино увидели чуть позже — 19 мая, на телеканале НТВ



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.11 / Два пациента и один аппарат ИВЛ. Участников исследования попросили сделать выбор

14.09 / Ученые из США назвали витамины, помогающие избежать второй волны коронавируса

18.11 / Мнение: С глаз долой

18.05 / Володин назвал четыре основы российской идентичности

02.07 / Шарлиз Терон впервые за долгий период прокомментировала личную жизнь

25.01 / Загадочное соединение на спутнике Сатурна Рея оказалось компонентом ракетного топлива

19.04 / Заявлено о формировании двух “российских” штаммов коронавируса

27.10 / Эмфизема рта бабы Кати Андреевой – Личное мнение

05.01 / Запугивание русскими американских рыбаков в Беринговом море показывает недостаточность инвестиций в Арктику, говорит Салливан

30.06 / «Преступные заявления»: Соседов раскритиковал Ротару за жалобы об «обнищании»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика