Смотрите, как я сосу! – Личное мнение

Во время церемонии своего трагикомичного бракосочетания, Анастасия Макеева у всех на глазах облизала палец жениху.



Фото: Соцсети

Обручальное кольцо отказывалось налезать на заскорузлый палец гастарбайтера в эполетах, но целеустремлённая Настя не растерялась и по-быстрому увлажнила отросток ртом.

Зрелище — откровенно неприятное.

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Видео: Телеграм

Сорокалетняя баба демонстрирует достопочтенной публике то, как она умеет обсасывать части тела цилиндрической формы.

Я вижу посыл Насти так: да, не шышнадцать. Зато ртом небрезглива. И увлажню, и оближу, и пососу палец. Я — опытная женщина без комплексов! И так могу, и вот так могу. Всё предугадаю. Везде подсуечусь. Ты только не соскочи! Только женись!

Мне давно не даёт покоя одна тема: страх наших женщин потерять факабельность. Вы чего именно боитесь-то? Зачем вам это надо — доказывать всем и вся, что вас хотят, что вы хороши в постели?

Макеева вон пальцы мужику обсасывает в жалкой попытке продемонстрировать этот свой навык. Вы, может, и не обсасываете, но тоже недалеко ушли.

Попробуй скажи вам, что сейчас вы — в 3 раза менее факбл, чем в свои или чужие 18. Вы же надрищете сотни пламенных комментариев о том, что я не права, что это не так, что сейчас — в свои 32, 36, 42 — вы намного сексуальнее и желаннее, чем во время вашей юности.

Наша среднестатистическая баба в режиме 24/7 доказывает миру свою факабельность, латает её подручными средствами, как бедны й крестьянин — протекающую крышу.

Зачем? Что вам это даёт?

Почему вы все — немножечко Анастасия Макеева?

Я вас слушаю очень внимательно. За откровенность буду признательна.

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