SpaceX запустит четыре миссии частных космонавтов на космическую станцию ​​до 2023 года.

SpaceX собирается предоставить частным астронавтам больше поездок на Международную космическую станцию ​​в дополнение к ранее объявленной миссии, которая должна состояться уже в январе следующего года. Все четыре полета будут выполняться Axiom, частной коммерческой компанией, занимающейся космическими полетами и космическими станциями, и они должны состояться с начала следующего года до 2023 года.

SpaceXCrew Dragon и Falcon 9 космические корабли составляют первую коммерческую пусковую систему, сертифицированную для перевозки людей на МКС, и они уже доставили три группы астронавтов НАСА в орбитальную лабораторию, включая одну демонстрационную команду для окончательного квалификационного испытания и две оперативные команды для жизни и работы. на вокзале. В мае Axiom и НАСА раскрыли подробности своей миссии AX-1, первого полностью частного запуска на МКС, который доставит четырех пассажиров на станцию ​​на Crew Dragon, где они будут жить и работать в космосе в течение восьми дней. в итоге.

НАСА и SpaceX будет обучать всех четырех экипажей Axiom, готовящихся к поездке на станцию. И пока ни SpaceX или Axiom поделилась более подробной информацией о том, что повлекут за собой другие три миссии, или, когда они должны состояться, четыре миссии за два года технически поглощают весь существующий потенциал, выделенный НАСА для частных миссий астронавтов, который установлен на уровне 2 в год, на 2022 и 2023 годы.

Один частный полет космонавта на МКС уже назначен на 2021 год: японский миллиардер Юсаку Маэдзава заказал поездку на станцию ​​на борту российской ракеты-носителя «Союз» на начало декабря. Маэдзава заказал билеты через Space Adventures, которая уже предоставила несколько поездок для богатых частных астронавтов за последние пару десятилетий.

Тем временем Axiom предвидит, что коммерческим орбитальным космическим станциям в будущем будет несколько меньше ниши и будет более активным. Компания уже работает над коммерческим модулем, который будет добавлен к существующей МКС, и в будущем планирует построить полностью частный преемник станции. Бронирование четырех поездок с несколькими членами экипажа за два года имеет большое значение для демонстрации того, что эксцентричные богатые люди не ограничиваются лишь спорадическим спросом на такого рода предложения.

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