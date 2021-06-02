Цыгане объявили голодовку

28 цыган, которые проходят обвиняемыми по делу о массовой драке в селе Чемодановка объявили голодовку. Об этом сказал «Таким делам» сообщил президент региональной общественной организации Пензенской области «Паруса надежды», цыганский барон Андрей Аршинович Оглы.

О голодовке они объявили на заседании в Пензенском областном суде, где решался вопрос о продлении ареста. Фигуранты дела о драке также заявили судьям, что вскроют себе вены в СИЗО в знак протеста против продления меры пресечения.

После этого их вывели из зала под конвоем. По словам Аршиновича Оглы, они ругались и кричали, что не могут больше терпеть мучения.

В марте фигуранты дела рассказывали о применении к ним насилия. Следствие это отрицало.

Массовая драка между этническими русскими и цыганами произошла в селе Чемодановка под Пензой 13 июня 2019 года. В результате нее погиб 33-летний пограничник Владимир Грушин и несколько жителей села пострадали.

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