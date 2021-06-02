Солисты Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская опубликовали первое фото после подтверждения отношений

Позавчера 30-летняя солистка группы Little Big Софья Таюрская подтвердила, что встречается со своим коллегой по коллективу, 36-летним Ильей Прусикиным. Об этом девушка открыто сказала в интервью Ксении Собчак. А сегодня музыкант опубликовал первое после выхода громкого интервью селфи со своей напарницей. На снимке Илья и Софья позируют в темных солнцезащитных очках на фоне голубого неба. В подписи к снимку лидер группы Little Big иронично обратился к подписчикам:

In the sky. Ну что, подкинем говна на вентилятор?

Софья Таюрская и Илья Прусикин

Напомним, Софья Таюрская стала солисткой Little Big в 2014 году. Только после этого Илья Прусикин начал встречаться со своей будущей женой Ириной Смелой. Они раписались в 2016 году, а в 2017-м у пары родился сын Добрыня. В августе 2019 года лидер рэйв-группы и рэп-исполнительница Ирина Смелая, известная в интернет-сообществе как Tatarka, объявили о разводе после четырех лет брака. А в марте этого года Ирина рассказала в интервью Ксении Собчак, что их отношения просто не пережили длительные расставания.

С тех пор в сети начали ходить слухи, что настоящей причиной их развода стала солистка Little Big Софья Таюрская – якобы они начали встречаться за спиной у его жены. Три месяца артисты отрицали все подобные предположения, однако в понедельник Таюрская решила признать, что у нее и Ильи роман. Об этом Софья рассказала в новом интервью Ксении Собчак, которое вышло на YouTube-канале ведущей.

Да. Мы скрывали, и даже если бы мы не скрывали, все было бы тоже самое, абсолютно, как сейчас. Ильич расстался со своей женой в 2019 году, наши отношения начались в 2020-м, но все равно я для всех разлучница. А то, что у меня были отношения 7 лет, я как бы, простите, не какая-то женщина, которая сидела и думала: “Надо увести мужика”. У меня были серьезные отношения, я планировала заводить детей и это абсолютная правда. Об этом никто не говорит. Все говорят обо мне, мол, я увела мужика. Я не уводила. Еще бы год назад никто бы не поверил, что мы будем вместе. Это действительно странно. Мы сами очень долго этому сопротивлялись, потому что для нас это необычно. Но это факт. Но все было честно, – рассказала она Ксении.

Софья Таюрская и Илья Прусикин