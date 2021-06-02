Светлана Бондарчук, Алена Долецкая и другие на презентации книги в Москве

1 июня в концепт-стор KM20 пришли Ольга Карпуть, Алена Долецкая, Ксения Соловьева, Светлана Бондарчук, Иляна Эрднеева, Максим Матвеев, Олег Меньшиков, Рената Пиотровски, Инга Берман, Ирина Зарькова и другие звездные гости, чтобы поздравить издательство V–A–C Press с выходом книги Ханса Кристиана Андерсена “Новый наряд короля” в специальном дизайне. Это уже четвертая книга в “сказочной” серии издательского дома. Иллюстрации для сказки создал художник и дизайнер Тигран Аветисян. Также он выпустил капсульную коллекцию футболок, вдохновленную книгой.

Пространство КМ20 было офорлмено под стать поводу: рейлы с футболками и книжными кофрами, столик с переводными татуировками и малиновой комбучей, а по центру – королевский трон. Дети звездных гостей на целый вечер были заняты на художественном мастер-классе, рисуя собственных сказочных персонажей. Алена Долецкая Максим Матвеев Тигран Аветисян и Светлана Бондарчук Олег Меньшиков Ксения Соловьева и Тигран Аветисян Иляна Эрднеева Ольга Карпуть с дочерью Соней Те Рената Пиотровски с дочерью Мишель Ирина Зарькова с сыном Лукой и Соня Те

Книга Ханса Кристиана Андерсена в подарочном кофре и лимитированные футболки уже представлены в КМ20, интернет-магазине Ozon, магазинах сети “Читай-город”, московских магазинах “Маршак”, “Фаланстер”, “Циолковский”, петербургских “Порядок слов”, “Подписные издания” и “Все свободны”. Также ее можно будет приобрести в магазине Дома культуры “ГЭС-2”, который откроет свои двери грядущей осенью.