Светлана Бондарчук, Алена Долецкая и другие на презентации книги в Москве
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1 июня в концепт-стор KM20 пришли Ольга Карпуть, Алена Долецкая, Ксения Соловьева, Светлана Бондарчук, Иляна Эрднеева, Максим Матвеев, Олег Меньшиков, Рената Пиотровски, Инга Берман, Ирина Зарькова и другие звездные гости, чтобы поздравить издательство V–A–C Press с выходом книги Ханса Кристиана Андерсена “Новый наряд короля” в специальном дизайне. Это уже четвертая книга в “сказочной” серии издательского дома. Иллюстрации для сказки создал художник и дизайнер Тигран Аветисян. Также он выпустил капсульную коллекцию футболок, вдохновленную книгой.
Пространство КМ20 было офорлмено под стать поводу: рейлы с футболками и книжными кофрами, столик с переводными татуировками и малиновой комбучей, а по центру – королевский трон. Дети звездных гостей на целый вечер были заняты на художественном мастер-классе, рисуя собственных сказочных персонажей.Алена ДолецкаяМаксим МатвеевТигран Аветисян и Светлана БондарчукОлег МеньшиковКсения Соловьева и Тигран АветисянИляна ЭрднееваОльга Карпуть с дочерью Соней ТеРената Пиотровски с дочерью МишельИрина Зарькова с сыном Лукой и Соня Те
Книга Ханса Кристиана Андерсена в подарочном кофре и лимитированные футболки уже представлены в КМ20, интернет-магазине Ozon, магазинах сети “Читай-город”, московских магазинах “Маршак”, “Фаланстер”, “Циолковский”, петербургских “Порядок слов”, “Подписные издания” и “Все свободны”. Также ее можно будет приобрести в магазине Дома культуры “ГЭС-2”, который откроет свои двери грядущей осенью.
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