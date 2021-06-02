Не только “День Победы”. Какие песни нужно выучить с детьми, чтобы рассказать о войне

9 мая в России отметили День Победы. Это праздник, который сплачивает людей, независимо от их возраста. 22 июня 1941 года фашисты вероломно напали на Советский Союз. Уже в этот день они бомбили Киев, Житомир, Севастополь. К счастью, современные дети воспринимают войну, как нечто абстрактное. Однако они должны понимать, почему важно чтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину. Решить эту непростую задачу помогут песни военных лет, которые родители могут учить вместе с детьми.

Недетские песни

Музыка всегда объединяла людей, а на фронте песни помогали укрепить боевой дух солдат. Одна из самых известных песен – это “День Победы”. В ней есть слова: “День Победы – это праздник со слезами на глазах”. Радость от победы смешивается с горем, которое принесла война. Песни о войне, исполненные детскими голосами, трогают сердце и помогают взрастить в юных душах любовь к Родине. Какие песни можно учить с ребенком?

“Вальс Победы”. Эта песня о том, что, несмотря на тяжелое время, война закончилась, жизнь продолжается.

“Птицы белые”. Песня, пронизанная грустью. Сражения закончились, но солдаты, павшие в боях, навсегда останутся в сердцах тех, кто живет после победы.

“Баллада о военных летчицах”. Эту песню на слова Евгения Евтушенко особенно любят исполнять детские коллективы. В ней воспеваются подвиги женщин, которые бесстрашно атаковали врагов, будучи военными летчицами. А сейчас они охраняют мир и покой своей Родины, став небом над родной землей.

“Прадедушка”. Песня от лица ребенка, прадедушка которого прошел всю войну, помогает понять, что подвиги совершались простыми людьми, которые воевали, чтобы их дети жили под мирным небом.

Также можно выучить с ребенком песню “Священная война” на слова Василия Лебедева-Кумача. Музыку написал Александр Александров. Когда звучит эта песня, возникают мысли, что Родину нужно любить, беречь и защищать от всех врагов.

Также можно выучить песни “Славный День Победы”, “О той весне”, “Сегодня салют”.

Существует еще множество прекрасных песен военных лет, которые помогут воспитать в ребенке патриотический дух и прочувствовать, как прекрасно жить без войны!