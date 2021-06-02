Названы основные проблемы аккумуляторов для электромобилей

Мичиганский университет представил результаты исследования основных проблем электрических батарей, которые устанавливают на электромобили. По словам ученых, их обязательно следует решить в ближайшее время. Ведь наступает период массовой замены двигателей внутреннего сгорания на электрическую тягу.

Эксперты напоминают, что следующим поколением аккумуляторов станут литий-металлические, которые, судя по всему, заместят собой нынешние литий-ионные. Но у них очень тонкие и хрупкие пластины.

Кроме того, необходимо решить проблему дорогостоящего оборудования, которое обеспечивает жесткую сцепку металлических и керамических пластин. Если этого не сделать, аккумуляторы окажутся слишком дорогими.