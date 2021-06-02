Ученые из Перми упростили добычу труднодоступной нефти

Ученые из политехнического института Перми совместно со своими коллегами из Австралии представили разработанную ими технологию добычи нефти из труднодоступных месторождений. Речи идет о работе с так называемыми низкопроницаемыми пластами, уточняют специалисты.

По словам представителей науки, сегодня примерно половины залежей нейти относятся именно к труднодоступным. Проблема в том, что находятся они слишком глубоко под труднопроходимыми пластами. Из-за этого затруднена как разведка месторождений, так и добыча нефти, которая оказывается слишком дорогой.

Однако это – решаемые проблемы, говорят отечественные ученые. Доказательством тому является представленная новая технология.