 

Археологи обнаружили в Судане руины большой средневековой церкви

02.06.2021, 18:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые из варшавского университета сообщают об уникальной археологической находке на территории Нубии (Судан). Здесь во время раскопок они обнаружили руины большой церкви, действовавшей еще в эпоху средневековья.

Согласно опубликованной в СМИ информации, находка сделана на территории города Донгола. Здесь польские ученые ведут раскопки уже примерно полстолетия.

Казалось бы, после столь длительного периода поисков рассчитывать на какие-либо крупные открытия трудно, говорят ученые. Но оказалось, что это совсем не так. Такого приятного сюрприза никто из археологов даже не ожидал. Теперь у них есть новый стимул для того, чтобы с энтузиазмом продолжить свою важную работу. Кстати, исследования в последние годы проводились за счет грантов Евросоюза.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.11 / Россия на заседании ТКГ поддержала план боевиков. Украинская сторона ждет письменного подтверждения

28.08 / Рубль вырос к доллару и евро

21.11 / В Джорджии утвердили победу Байдена

12.10 / Подозреваемый в стрельбе под Нижним Новгородом оказался сталкером

25.08 / ABC – белорусская оппозиция надеется, что венесуэльский сценарий поможет ей в борьбе с Лукашенко

04.03 / ОБСЕ считает, что на Донбассе количество нарушений режима перемирия уменьшилось в 15 раз

16.02 / Витренко лишат статуса и.о. министра, если Рада в третий раз провалит голосование за него

07.11 / На Шария на Украине завели дело после видео на YouTube

04.02 / Мошенники наживаются на желающих привиться от COVID-19 американцах

15.07 / Центризбирком Беларуси устранил двух реальных претендентов на победу на выборах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика