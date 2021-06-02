Археологи обнаружили в Судане руины большой средневековой церкви

Ученые из варшавского университета сообщают об уникальной археологической находке на территории Нубии (Судан). Здесь во время раскопок они обнаружили руины большой церкви, действовавшей еще в эпоху средневековья.

Согласно опубликованной в СМИ информации, находка сделана на территории города Донгола. Здесь польские ученые ведут раскопки уже примерно полстолетия.

Казалось бы, после столь длительного периода поисков рассчитывать на какие-либо крупные открытия трудно, говорят ученые. Но оказалось, что это совсем не так. Такого приятного сюрприза никто из археологов даже не ожидал. Теперь у них есть новый стимул для того, чтобы с энтузиазмом продолжить свою важную работу. Кстати, исследования в последние годы проводились за счет грантов Евросоюза.