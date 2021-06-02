 

В НИИ Склифосовского разработали щадящую методику операции на поджелудочной железе

02.06.2021, 18:14, Разное
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Панкреонекроз — это особо тяжелое осложнение острого панкреатита, которое характеризуется сильным воспалением со стремительным отмиранием тканей и клеток поджелудочной железы. Она разрушается и перестает функционировать, также могут прекратить работу другие органы. Это состояние сопровождается тяжелейшими клиническими проявлениями. Летальность при панкереонекрозе достигает 90%.

«Человеческий организм находится на грани при этой болезни, недостаточность всех систем организма возникает, и тут малейшее увеличение травматизма приводит к летальному исходу, – рассказал зав. отделением неотложной хирургии, эндоскопии и интенсивной терапии НИИ Склифосовского Петр Ярцев.

Чтобы спасти пациента с таким диагнозом, необходимо провести минимум пять сложнейших операций. Специалисты научного института разработали собственную методику, которую называют прорывом в медицине, поскольку она позволяет добраться до пораженных участков, не причиняя вреда больному.

Механизм проведения операции похож на эндоскопическое исследование: пациент находится в состоянии общего наркоза, а врачи вводят специальный стент через пищевод и желудок и очищают брюшную полость. Вмешательство происходит в несколько этапов, и в промежутках больной отдыхает и может принимать пищу, не чувствуя боли и дискомфорта. Первая операция по новой методике прошла успешно, и спустя две недели пациента выписали домой.

В настоящий момент врачи занимаются описанием этой методики, для того чтобы поделиться ею с другими специалистами. Предполагается, что она будет постепенно внедряться в медучреждениях по всей стране.



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