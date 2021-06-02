 

Температура стоп может указывать на развитие диабета

02.06.2021, 18:12, Разное
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Медики установили, что температура стоп может свидетельствовать о наличии у человека сахарного диабета второго типа. Многие симптомы данного заболевания сосредоточены в ногах.
Люди, страдающие сахарным диабетом, склонны к более высокой или же чрезмерно низкой температуре стоп. Показатели больше у пациентов, которые имеют вдобавок и невропатию. Речь идет о повреждении нервов, которое связано с высоким уровнем глюкозы в крови. В большинстве случаев диабетическая невропатия поражает ноги и ступни.

По словам исследователей, у пациентов с такой проблемой фиксируется положительная корреляция между температурными показателями стоп и клинической тяжестью диабета.

Источник: www.express.co.uk



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