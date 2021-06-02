 

Дерматовенеролог Охлопков подсказал, как избежать солнечных ожогов

02.06.2021, 18:12, Разное
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Стартовал сезон отпусков, а вместе с ним морской и дачный периоды. Российский дерматовенеролог Виталий Охлопков подсказал, как не допустить появления солнечных ожогов в летнее время года.
Медик в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» объяснил, что некоторые люди могут обгореть даже в пасмурный день, и связано это с естественной защитой от ультрафиолета (тёмный пигмент – меланин). Стоит отметить, что у кого его больше, то кожа темнее и менее подвержена к воздействию солнечных лучей, а вот при низкой степени защиты ультрафиолет провоцирует неприятные и опасные ожоги.

К слову, для выработки полезной суточной дозы витамина D достаточно провести на солнце около 20 минут. Дерматовенеролог отмечает, что в малом количестве ультрафиолет обладает иммуностимулирующим эффектом, а в большом – чрезвычайно опасен. Из-за солнечных ожогов кожа накапливает максимальную концентрацию ультрафиолета, что зачастую становится причиной серьёзных проблем: от пигментации до онкологии.

Отправляясь на пляж или дачу, стоит выбирать безопасное время до 11 и после 16 часов, использовать солнцезащитные крема, а также употреблять много воды и фруктов, а вот чай со зверобоем и бергамотом на солнце противопоказан. Лучше ожоги не получать, чем потом ломать голову, как от них избавиться.

В случае получения ожогов вместо традиционных средств, таких как подсолнечное масло и кефир, доктор советует использовать холодную воду в виде примочек и специальные кремы-эмоленты, которые увлажняют кожу. При сильной реакции снизить её можно противовоспалительными нестероидными средствами.

Источник: smotrim.ru



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