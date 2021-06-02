“Когда узнала, что у мужа есть любовница, земля ушла из-под ног”. Экс-жена Павлика рассказала, как пережила его измену

“Когда я узнала, что у мужа есть любовница, земля ушла из-под ног. Стало очень страшно, что останусь одна, что я некрасивая, старая и как женщина никому не буду нужна. Морщины, которых я не замечала, вдруг стали огромными, так мозг отреагировал на все мои негативные мысли и чувства. И я решила почудить “напоследок” – сделать фотосессию”, – призналась она.

По словам Созаевой, увидев себя со стороны, поняла, что нравится себе.

Она также разместила снимки, которые были сделаны во время той фотосессии. На них Созаева запечатлена в непринужденной позе на фоне розового баннера. Танцовщица сравнила свой образ с фламинго.

“С этого и началось мое психологическое исцеление и понимание, что все начинается с себя”, – резюмировала экс-супруга артиста.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1877447819078125&id=100004387759464

Контекст:

Созаева – третья супруга Павлика. В этом браке у артиста родился сын Павел Павлик. Он умер в августе 2020 года после борьбы с раком – в 2018 году у сына артиста диагностировали онкологическое заболевание. Павлу Павлику был 21 год.

Сейчас Павлик женат в четвертый раз – в мае 2021 года супруги отпраздновали годовщину со дня регистрации брака. С нынешней женой Екатериной Репяховой артист познакомился в ноябре 2015 года, а в 2018-м она стала его концертным директором. Репяхова моложе Павлика на 29 лет.

10 января 2021 года Павлик и Репяхова сообщили, что вскоре станут родителями – они планируют назвать сына, который должен родиться в июне, Михаилом.

Для Репяховой будущий ребенок станет первенцем. У Павлика от первых двух браков есть сын Александр и дочь Кристина. Они единокровные брат и сестра.

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