 

СБУ подозревает врача в оформлении инвалидности для участников боевых действий на Донбассе за взятку

02.06.2021, 18:10, Новости дня
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“За “денежное вознаграждение” злоумышленница помогала в оформлении инвалидности для участников АТО/ООС, а в некоторых случаях требовала деньги даже от тех, кто имел законные основания на получение инвалидности”, – сказано в сообщении.

За услуги врач устанавливала разные цены. Правоохранители задокументировали, что она оценила смену группы инвалидности раненому бойцу в $8 тыс.

Женщину задержали при получении всей суммы взятки от участника боевых действий.

Места работы и проживания обыскали и обнаружили папки с документами бойцов с черновыми записями. Задержанной готовятся сообщить подозрение по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Врачу грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Правоохранители проверяют причастность к схеме других должностных лиц госпиталя, военного комиссариата и медико-социальной экспертной комиссии Львова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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