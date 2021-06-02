“Вот моя задница, дамы и господа! Наслаждайтесь!” Бритни Спирс показала все, на что способна

“Я знаю, фото немного расплывчаты, но мой телефон двигался, вот почему!!! Я сняла это вчера ради забавы… Я никогда не показываю свою задницу в Instagram, и нет… на мне нет стрингов!!! Что ж… вот и моя задница, дамы и господа!!! Наслаждайтесь!!!” – подписала фотографии Спирс.

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Чуть позже 39-летняя певица выложила в соцсети свой очередной танец, который исполнила перед видеокамерой мобильного телефона.

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“Что на самом деле происходит? Серьезно…” – написал в комментарии пользователь с ником jerseyshihtzu.

“Я больше этого не вынесу”, – отозвался актер Клаудио Олегарио и добавил в конце комментария значок “разбитое сердце”.

“Я по-прежнему волнуюсь за тебя”, – отреагировал пользователь 214casualdreamer.

Контекст:

Бритни Спирс родилась в 1981 году в США. Дебютный альбом певицы Baby One More Time сделал ее всемирно известной. В дискографии Спирс девять студийных альбомов. Она является обладательницей премии “Грэмми”.

С 2008 года Спирс живет под опекой своего отца Джейми Спирса, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.

В августе 2020 года Спирс в судебном порядке потребовала лишить отца статуса опекуна, но в начале ноября суд отклонил ее иск, назначив при этом компанию Bessemer Trust совместным опекуном. Судебные тяжбы продолжаются.

Спирс неоднократно заявляла, что не выйдет на сцену, пока суд не отпустит ее из-под опеки отца.

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