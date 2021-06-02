 

Кабмин одобрил законопроект об упрощенном предоставлении украинского гражданства иностранцам, защищавшим Украину на Донбассе

02.06.2021, 18:10, Новости дня
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В случае принятия парламентом документа будет упрощено получение украинского гражданства гражданами России, которые подверглись преследованиям за политические убеждения. Также проще буде получить украинский паспорт иностранцам и лицам без гражданства, которые проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины или участвовали в антитеррористической операции, обеспечивали ее проведение, пребывали в районах АТО в период ее проведения, принимали участие в выполнении боевых задач АТО, участвовалив мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях.

Проект закона предлагает урегулировать возможность подачи декларации об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о принятии в украинское гражданство для ряда категорий лиц, в частности для граждан России, которые подверглись преследованиям за политические убеждения в своей стране; для тех, кто проходил службу по контракту в ВСУ; кто проходил военную службу в ВСУ и получили государственную награду; кто имеет выдающиеся заслуги перед Украиной, в том числе за участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины; люди, принятие которых в украинское гражданство имеет государственный интерес для Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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