Кабмин одобрил законопроект об упрощенном предоставлении украинского гражданства иностранцам, защищавшим Украину на Донбассе

В случае принятия парламентом документа будет упрощено получение украинского гражданства гражданами России, которые подверглись преследованиям за политические убеждения. Также проще буде получить украинский паспорт иностранцам и лицам без гражданства, которые проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины или участвовали в антитеррористической операции, обеспечивали ее проведение, пребывали в районах АТО в период ее проведения, принимали участие в выполнении боевых задач АТО, участвовалив мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях.

Проект закона предлагает урегулировать возможность подачи декларации об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о принятии в украинское гражданство для ряда категорий лиц, в частности для граждан России, которые подверглись преследованиям за политические убеждения в своей стране; для тех, кто проходил службу по контракту в ВСУ; кто проходил военную службу в ВСУ и получили государственную награду; кто имеет выдающиеся заслуги перед Украиной, в том числе за участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины; люди, принятие которых в украинское гражданство имеет государственный интерес для Украины.

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