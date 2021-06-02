Профильный комитет рекомендовал Раде принять проект постановления по Беларуси – нардеп Мережко

“Комитет поддержал проект постановления №5597 и рекомендовал парламенту принять его в целом”, – отметил Мережко.

По словам нардепа, документ будет вынесен на рассмотрение Рады “возможно, даже завтра”.

Проект постановления №5597 зарегистрирован в Раде 2 июня. Его инициировали три нардепа от Слуги народа” – Мережко, Святослав Юраш и Марина Бардина.

Он наработан в связи с необходимостью подбора юридически корректных формулировок, эффективно выражающих официальную позицию, подчеркнул Мережко.

Кроме проекта постановления №5597 25 мая в Раде зарегистрирован документ под номером №5560 – о заявлении к ООН, Еврокомиссии, Европарламента, ПАСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, правительств и парламентов стран мира “о признании режима Лукашенко в Беларуси таким, что угрожает международной безопасности”. Его соавторами являются 29 народных депутатов из фракций “Европейская солидарность”, “Голос”, “Слуга народа” и группы “За майбутнє”. Как отмечается на сайте украинского парламента, проект постановления находится на рассмотрении комитета Рады.

Замглавы “Слуги народа” Александр Корниенко сообщал журналистам в среду, что около 200 депутатов фракции поддержат постановление по Беларуси, его цитирует “Интерфакс-Украина”.

Корниенко подчеркнул, что Украина должна политически реагировать “на проявления международного авиационного терроризма и вопросы, которые идут вразрез с соблюдением прав человека и правосудия”. О вмешательстве Украины в политику другого государства речь не идет, уточнил нардеп.

Контекст:

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Главы стран Евросоюза 25 мая договорились о расширении санкций против Беларуси из-за задержания Протасевича. За день до этого Европейский совет призвал запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран. СМИ сообщали, что ЕС может в июне ввести секторальные санкции против Беларуси.

Кабмин с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

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