Мнение: Тормоз без газа, обязательные алкозамки и программное ограничение зарядки

1. Можно бесконечно долго смотреть, как горит огонь, слушать, как течёт вода, и говорить о том, почему капиталистическая экономика на порядок эффективнее социалистической. Читатель Konstantin Pulin уместил ключевые отличия в простое и наглядное сравнение:

https://olegmakarenko.ru/2148507.html?thread=805069211#t805069211

Капитализм — это газ без тормоза. Когда экономика растёт, капитализм давит на газ по максимуму. Потом машина капитализма «перегревается». Но, так как тормозов нет, то постоянно случается кризис перепроизводства. Потом экономика капитализма «остывает» 1-2 года, когда самые неконкурентоспособные фирмы вылетают с рынка. Перепроизводство исчезает. И снова цикл в 7-10 лет роста.

Социализм — тормоз без газа. Всё спланировано без перепроизводства. Все ресурсы утилизированы под 100%. Никто не хочет перетруждаться, перевыполнять план. Один раз перевыполнишь — поднимут планку на следующий год. В итоге кризисов не бывает, так как не бывает перепроизводства. В эти 1-2 года можно смеяться над капитализмом. А потом 7-10 лет завидовать их росту — так как экономика социализма на вечном тормозе, то все эти 7-10 лет страна при социализме практически не растёт.

2. В России продолжают бороться с пьяной ездой. Алкозамки хотят сделать для нарушителей принудительными:

https://lenta.ru/news/2021/05/30/alkozamki/

Министерство промышленности и торговли России (Минпромторг) и ГИБДД задумались об обязательной установке алкозамков на автомобили нарушителей, которые хотя бы раз привлекались к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом заявил заместитель главы министерства Василий Шпак, передает РИА Новости.

Алкозамок не дает машине завестись при наличии паров алкоголя в дыхании. Стоимость одного алкозамка может составить от 25 тысяч до 120 тысяч рублей. Нарушитель должен будет оборудовать автомобиль этим устройством за свой счет.

«Если человек хоть раз попался — мы сейчас с ГИБДД прорабатываем эту историю — на нетрезвом вождении за рулем, он вносится в базу. С ГИБДД проговариваем, чтобы изменить правила таким образом, чтобы все автомобили нарушителя, на которых он ездит, были принудительно за его счет оборудованы алкозамком. Раз уже попался, если хочешь опять ехать за рулем — ставь алкозамок, и тогда каждая твоя поездка должна сопровождаться подтверждением», — сказал Шпак.

Замминистра также отметил, что высокий спрос на алкозамки может быть у такси и каршеринговых компаний.

Интересно, можно ли устанавливать алкозамки на электросамокаты?

3. Помните историю о том, как Тесла начала программно ограничивать пробег своих электромобилей? Креативных инженеров таки наказывают:

https://lenta.ru/news/2021/05/25/tesla16th/

Норвежский суд обязал производителя Tesla выплатить владельцам электрокаров Model S и Model X по 16 тысяч долларов (1,1 млн рублей) из-за медленной зарядки на станциях Supercharger. Об этом сообщает американское издание Electrek.

После обновления программного обеспечения подзарядка стала происходить медленнее.

«Если не будет апелляции, Tesla придется заплатить по 16 тысяч долларов каждому из тысяч пострадавших владельцев в стране. Штраф может быть еще более значительным, поскольку аналогичные судебные процессы находятся в стадии разработки в других странах», — отмечает издание.

Один из владельцев «Model S 85» 2014 года выпуска рассказал, что изначально на одном заряде его машина могла проехать 247 миль (397 километров), однако после обновления 13 мая — только 217 миль (349 километров).

В компании заявили, что одной из целей программы обновления была защита аккумулятора и увеличение срока его службы. Проблема коснулась лишь «небольшого процента владельцев», заверил производитель электрокаров.