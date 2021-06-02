Украина в 2020 году закупила в РФ товары и услуги на 6,7 млрд долларов

Киев объявил Москву агрессором, однако не отказывается от российской продукции, сообщил замглавы администрации президента Дмитрий Козак, отметив, что Украина в 2020 году закупила в РФ товары и услуги на 6,7 млрд долларов.

«Сегодня по объему товарооборота, несмотря на все ограничения, санкции взаимные, которые ввел еще господин [экс-президент Петр] Порошенко и добавляет господин [президент Владимир] Зеленский. Товарооборот составляет у нас в 11 мрд долларов, при этом по экспорту из РФ закупается только в 20 году закупается товаров, услуг на 6,7 мдрд долларов. Эти доходы получает Россия.», – сказал Козак в интервью телеканалу «Россия 24», отметив, что есть и импорт из Украины в Россию, который составляет почти 4 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Также, как подчеркнул замглавы администрации президента, Украина, которая с 2018 года законом обозначила Россию как агрессора, платит ей деньги. «Приближенные к власти граждане, включая до сих пор Порошенко и его группы с неким господином Грановским, Яценюк, Пинчук, Фирташ, Ахметов, Коломойский – все оплачивают продукцию, которая производится в России», – сказал он.

Козак добавил, что за счет получаемых с этого доходов РФ укрепляет свою экономику, решает социальные вопросы и содержит себя, а также оказывает помощь Донбассу: «Мы открыто говорим – за счет этих же денег оказываем гуманитарную поддержку Донбассу». «Если по этой логике, то все, кто купил в РФ товары или услуги, должны сидеть рядом с Виктором Медведчуком. При этом я назвал там фамилии тех, кто покупали в прошлом. Действующие органы государственной власти Украины принимают эти решения, выделяют деньги из бюджета на закупку соответствующих товаров, разрешают приближенным к ним даже предпринимателям крупным покупать в РФ эти товары, платить сюда деньги», – добавил он.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак напомнил о деловых связях близких к президенту Украины Владимиру Зеленскому бизнесменов с Россией.