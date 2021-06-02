 

Назван процент считающих себя полностью здоровыми россиян

02.06.2021, 17:52, Новости дня
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Более трети (36%) опрошенных россиян оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее, еще 51% назвали его удовлетворительным, свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ о здоровье и питании россиян.

«Более трети россиян (36%) оценивают свое здоровье как хорошее, половина (51%) считают свое здоровье удовлетворительным, а 11% – слабым» – говорится в сообщении, передает ТАСС. 

Также 24% участников опроса никогда не проходили диспансеризацию. При этом 15% опрошенных россиян прошли диспансеризацию в этом году, еще 40% – в течение последних трех лет, почти каждый пятый (19%) – 4-5 лет назад и более.

Кроме того, ВЦИОМ изучил, на что именно обращают внимание россияне при покупке продуктов питания. Чаще всего (59%) опрошенные в первую очередь обращают внимание на цену, 53% – на качество продуктов. Респондентов также интересует свежесть (37%), экологичность (23%), польза (19%) и вкусовые качества (17%) продуктов.

В опросе приняли участие 1,6 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее россияне рассказали о планах на летний отдых. 



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