Авиасалон МАКС 23 июля распахнет свои двери для студентов

С 2015 года Авиасалон МАКС организовывает специальную выставку для российских студентов. Учащиеся очных отделений высших и средних специальных учебных заведений могут посетить ее бесплатно при предварительной регистрации на сайте Авиасалона.

Инициативу поддержал Президент России Владимир Путин: “Считаю, что это очень

хорошая, нужная инициатива. Она должна стимулировать привлечение в отрасль

молодых специалистов, способствовать повышению интереса к авиации и освоению

космоса”. В 2015 году выставку посетили более семи тысяч студентов.

Безусловно, в современном мире высоких технологий аэрокосмическая отрасль является флагманом индустрии. Она нуждается в кадрах, способных мыслить в духе времени и решать сложные задачи. Авиасалон МАКС, с одной стороны, помогает привлечь молодых специалистов в индустрию, с другой, поддерживает амбиции талантливых студентов.

В этом году всех любителей авиации и космонавтики ждут 23 июля. Организаторы обещают, что выставка “День студента”

станет для учащихся входным билетом в новый мир, полный открытий и творческих

задач.

Будущие авиаторы смогут не просто по-новому взглянуть на аэрокосмическую отрасль, изучив технические новинки. У студентов появится возможность найти будущих работодателей на ярмарке вакансий. Ведущие компании отрасли представят для желающих свои кадровыми программы. У частников появится уникальная возможность посетить лекции лучших конструкторов страны.