 

Авиасалон МАКС 23 июля распахнет свои двери для студентов

02.06.2021, 17:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С 2015 года Авиасалон МАКС организовывает специальную выставку для российских студентов. Учащиеся очных отделений высших и средних специальных учебных заведений могут посетить ее бесплатно при предварительной регистрации на сайте Авиасалона.

Инициативу поддержал Президент России Владимир Путин: “Считаю, что это очень
хорошая, нужная инициатива. Она должна стимулировать привлечение в отрасль
молодых специалистов, способствовать повышению интереса к авиации и освоению
космоса”. В 2015 году выставку посетили более семи тысяч студентов.

Безусловно, в современном мире высоких технологий аэрокосмическая отрасль является флагманом индустрии. Она нуждается в кадрах, способных мыслить в духе времени и решать сложные задачи. Авиасалон МАКС, с одной стороны, помогает привлечь молодых специалистов в индустрию, с другой, поддерживает амбиции талантливых студентов.

В этом году всех любителей авиации и космонавтики ждут 23 июля. Организаторы обещают, что выставка “День студента”
станет для учащихся входным билетом в новый мир, полный открытий и творческих
задач.

Будущие авиаторы смогут не просто по-новому взглянуть на аэрокосмическую отрасль, изучив технические новинки. У студентов появится возможность найти будущих работодателей на ярмарке вакансий. Ведущие компании отрасли представят для желающих свои кадровыми программы. У частников появится уникальная возможность посетить лекции лучших конструкторов страны.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.09 / Поможет похудеть: диетолог развеял миф и рассказал о полезной еде перед сном

08.09 / В Минтруде рассказали о графике новогодних каникул и праздников в 2021 году

26.01 / Рогозин: Россия создаст свою окололунную станцию с посольством и храмом

19.09 / Сертификация смартфона Nokia 3.4 подтвердила наличие у него кольцеобразной камеры

27.09 / Мнение: Семья становится на Западе предметом роскоши

15.08 / В Китае археологи обнаружили скульптуру птицы возрастом 13 000 лет

21.05 / Экспериментальные тампоны и прокладки сами диагностируют молочницу

28.09 / Пашинян: Азербайджан объявил войну армянскому народу

16.09 / Известный националист умер в тюрьме

12.09 / “Где-то накосячила”: Лера Кудрявцева травмировалась в процессе телесъемок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика