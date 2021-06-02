 

В США заявили о превращении Байдена в “мальчика на побегушках” для Кремля

02.06.2021, 17:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По мнению эксперта, американский лидер “пресмыкается” перед российским коллегой Владимиром Путиным. Аналитик обвинил Джо Байдена в том, что он пожертвовал интересами Соединенных Штатов и превратился в “мальчика на побегушках” для Кремля.

Роган отметил, что глава Белого дома преподнес несколько подарков Москве. В частности, Байден отказался вводить новые ограничения против строящегося газопровода “Северный поток – 2” и аннулировал разрешение нефтяной компании Delta Crescent Energy на работу в Сирии.

Аналитик полагает, что Байден пытается всеми возможными способами завоевать расположение Путина. Роган не исключил, что американский президент мог умолять российского коллегу о встрече. Напомним, что переговоры двух лидеров пройдут 16 июня в швейцарской Женеве.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что главы двух стран обсудят тему кибербезопасности. Вместе с этим пресс-секретарь уточнил, что говорить о полноформатном сотрудничестве России и США в сфере информационной безопасности преждевременно.

Ожидается, что Джо Байден и Владимир Путин также обсудят стратегическую стабильность, борьбу с пандемией коронавирусной инфекции и региональные конфликты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.03 / Мнение: О выборах близких и поисках гениталий мечты (с)

26.11 / В ЕС вслед за «Аленкой» опасными могут признать и другие российские продукты

30.03 / Мнение: О запоздалом прозрении российского МИДа

24.05 / Мнение: Референдум “за волгоградское время”

20.04 / Петров и Боширов стали членами Общественной палаты России

03.07 / Растяжка поможет предупредить инфаркт и инсульт

08.11 / Бывший супруг Даны Борисовой Максим Аксенов ответил на обвинения в избиении дочери

21.05 / Стрижи установили новый рекорд скорости

09.03 / Учёные спрогнозировали распространение COVID-19 весной

26.05 / Названы пять напитков для увеличения продолжительности жизни человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика