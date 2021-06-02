В США заявили о превращении Байдена в “мальчика на побегушках” для Кремля

По мнению эксперта, американский лидер “пресмыкается” перед российским коллегой Владимиром Путиным. Аналитик обвинил Джо Байдена в том, что он пожертвовал интересами Соединенных Штатов и превратился в “мальчика на побегушках” для Кремля.

Роган отметил, что глава Белого дома преподнес несколько подарков Москве. В частности, Байден отказался вводить новые ограничения против строящегося газопровода “Северный поток – 2” и аннулировал разрешение нефтяной компании Delta Crescent Energy на работу в Сирии.

Аналитик полагает, что Байден пытается всеми возможными способами завоевать расположение Путина. Роган не исключил, что американский президент мог умолять российского коллегу о встрече. Напомним, что переговоры двух лидеров пройдут 16 июня в швейцарской Женеве.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что главы двух стран обсудят тему кибербезопасности. Вместе с этим пресс-секретарь уточнил, что говорить о полноформатном сотрудничестве России и США в сфере информационной безопасности преждевременно.

Ожидается, что Джо Байден и Владимир Путин также обсудят стратегическую стабильность, борьбу с пандемией коронавирусной инфекции и региональные конфликты.