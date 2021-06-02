Докторская колбаса и вода без газа – Личное мнение

После своего весьма странного выступления в Волгограде Оленька Бузова сделала официальное заявление.



Фото: Соцсети

Пусть не прямо, пусть косвенно, но Голенька опровергла, что вышла к зрителям, будучи пьяной.

Пожалуй, процитирую певицу ртом:

Это полный бред. Я уже привыкла, что обо мне постоянно что-то придумывают. То я якобы прошу омаров на завтрак, то якобы кальяны, то элитный алкоголь… Этого всего нет. В моей гримерке есть только вода без газа, докторская колбаса и полотенца.

Ну, конечно же! Как я сразу не догадалась! Именно так ведут себя люди, когда запьют докторскую колбасу водой без газа и вытрут рот полотенцем.

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Видео: Телеграм

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А если серьёзно, то в моих глазах Бузова стремительно и верно превращается в Волочкову. Ещё пару лет регулярно позапивает докторскую водой — и уделом Оленьки будут селфи с Джигурдой. Хотя, впрочем, эти двое споются, думаю, уже сейчас. Особенно, если третьей будет Настя.

К чему это я?

Ах, да: все устают. Все пашут. Все сталкиваются с проблемами, трудностями, потерями.

Но одни свой стресс запивают тем, что Оленька называет водой без газа, а другие — нет.

Жизнь одних — это один сплошной повод пропустить бокальчик воды без газа: на радостях, в огорчении, для смелости, чтобы расслабиться, на свидании, перед полётом, в ресторане, в отпуск, после трудового дня или даже во время.

Жизнь других протекает без подобных поводов и вызванных ими эксцессов.

Вы из каких будете? Жалко Оленьку?

Мне почему-то да. Наверное, потому, что её дальнейшая судьба мне совершенно понятна: в ней нет ничего хорошего.

Преждевременно стареющая женщина, которая пьёт много воды без газа и есть много докторской колбасы.

Разве это не грустно?

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