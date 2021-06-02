Зюганов выгнал из партии кухарку, которая намеревалась стать лидером КПРФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов исключил из партии домработницу Зинаиду Матюхно, более 20 лет отвечавшую за приготовление пищи на съездах политической силы.

По словам главного коммуниста России, женщина стала «вести себя не по-товарищески и нарушала заветы Ленина и Карла Макса», в частности, выдвинула свою кандидатуру на пост генсекретаря КПРФ.

– Сила Советского Союза и всех коммунистов в коллективизме. Нужно отбросить личные амбиции ради блага общества. Так завещал нам великий Ленин, а его последователи воплощали это как могли. Зинаида Валерьевна была важным винтиком нашей системы и хорошо выполняла свою работу, за что получала деньги и путёвки в партийные санатории, но думать о политической карьере, тем более руководить самой многочисленной в стране партией ей рано. Тут согласны большинство членов КПРФ. Как говорится в русской поговорке: каждый сверчок – знай свой шесток. Представьте себе, что будет если Зинаида станет президентом. Как она будет руководить столь огромной страной? – заявил Зюганов.

После утраты членского билета КПРФ Матюхно будет лишена ряда социальных льгот. Она будет уволена из ЗАО «Совхоз им. Ленина», лишена акций дочерней компании ООО “КПРФ” с регистрацией на Британских Виргинских островах, а также оплатит стоимость путёвок в санаторий в Анапу.

Также она лишится жилплощади в Химках, предоставленной партией в порядке очереди, и не сможет больше посещать фирменный магазин «Берёзка». Детей Матюхно исключат из Комсомола.

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