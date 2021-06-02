 

Зюганов выгнал из партии кухарку, которая намеревалась стать лидером КПРФ

02.06.2021, 19:01, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов исключил из партии домработницу Зинаиду Матюхно, более 20 лет отвечавшую за приготовление пищи на съездах политической силы.

По словам главного коммуниста России, женщина стала «вести себя не по-товарищески и нарушала заветы Ленина и Карла Макса», в частности, выдвинула свою кандидатуру на пост генсекретаря КПРФ.

Зюганов выгнал из партии кухарку, которая намеревалась стать лидером КПРФ– Сила Советского Союза и всех коммунистов в коллективизме. Нужно отбросить личные амбиции ради блага общества. Так завещал нам великий Ленин, а его последователи воплощали это как могли. Зинаида Валерьевна была важным винтиком нашей системы и хорошо выполняла свою работу, за что получала деньги и путёвки в партийные санатории, но думать о политической карьере, тем более руководить самой многочисленной в стране партией ей рано. Тут согласны большинство членов КПРФ. Как говорится в русской поговорке: каждый сверчок – знай свой шесток. Представьте себе, что будет если Зинаида станет президентом. Как она будет руководить столь огромной страной? – заявил Зюганов.

После утраты членского билета КПРФ Матюхно будет лишена ряда социальных льгот. Она будет уволена из ЗАО «Совхоз им. Ленина», лишена акций дочерней компании ООО “КПРФ” с регистрацией на Британских Виргинских островах, а также оплатит стоимость путёвок в санаторий в Анапу.

Также она лишится жилплощади в Химках, предоставленной партией в порядке очереди, и не сможет больше посещать фирменный магазин «Берёзка». Детей Матюхно исключат из Комсомола.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.12 / В Санкт-Петербурге закрыли Ледовый дворец после концерта Басты

04.11 / Агата Муцениеце рассказала о мечте подруг-актрис развестись

14.05 / Россия и НАТО не смогут избежать противостояния в Черном море

25.12 / Михаил Светов открыл первый либертарианский казачий корпус

01.05 / Весна на Поперечной улице

30.06 / Володин рассказал, как поправки к Конституции изменят жизнь россиян

02.12 / Повестка в Сталинград

13.11 / Полина Гагарина призналась, что комплексы у нее прошли ближе к 30 годам

08.09 / Сына челябинского депутата обвиняют в стрельбе по людям

24.09 / В Москве впервые с конца июня выявили более тысячи случаев заражения коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика