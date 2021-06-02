Мнение: Крымский произвол

Верховный суд Крыма заочно приговорил к шести годам колонии Рефата Чубарова, главу организации «Меджлис крымскотатарского народа», признанной в России экстремисткой и поэтому запрещенной.

Приговор вынесен по ст. 212 УК, «за организацию массовых беспорядков» у стен Госсовета республики 26 февраля 2014 года.

Это те самые «массовые беспорядки» про которые еще в феврале 2015 года я писал, что это уголовное дело «может разрушить и без того зыбкую пропагандистскую конструкцию, что вхождение Крыма в состав России — это исключительная инициатива жителей полуострова. В поисках вины крымских татар в совершении преступлений следствию придется доказать, что … в центре Симферополя были совершены действия, направленные против интересов России. Потому что в соответствии с частью 3 статьи 12 Уголовного кодекса России возбуждение уголовного дела в отношении иностранных граждан, совершивших преступление на территории другого государства, возможно только в том случае, если «преступление направлено против интересов Российской Федерации либо гражданина Российской Федерации» (отсюда).

А 26 февраля 2014 года Крым еще был территорией Украины и все, кто находился около крымского парламента, были гражданами Украины. Россиян около парламента Крыма в тот день не было. Потому что до референдума о возращении Крыма в состав России было еще три недели. А до начала выдачи российских паспортов гражданам Украины – и того больше.

Еще в 2015 году известный адвокат Генри Резник заявил:

— Мне это представляется произволом. Чтобы возбуждать уголовное дело по УК России, надо как-то обосновывать это в соответствии с частью 3 статьи 12 УК РФ, регламентирующей действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации.

Резник был убежден, что нельзя применять нормы УК РФ в отношении событий в Крыму в феврале 2014 года, потому что Крым тогда был в составе Украины.

Но следствие и суд решили иначе. Рефата Чубарова приговорили к шести годам колонии за организацию массовых беспорядков. Именно у стен Госсовета республики. И именно 26 февраля 2014 года.

И мне еще вот что интересно. Судя по фотографиям, сделанным в тот день, Рефат Чубаров на площади у парламента был плечом к плечу с Сергеем Аксеновым. И они вместе успокаивали толпу. Но фигурантом уголовного дела оказался только Чубаров. А Аксенов стал главой Крыма….

Это справедливо?

На снимке: Рефат Чубаров и Сергей Аксенов 26 февраля 2014 года, фотография отсюда

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