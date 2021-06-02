Как новость в горле

Закрытие портала newsru.com — сигнал, что честные новости в РФ стали слишком «токсичными».

Закрылся Newsru.com, один из старейших медийных проектов Рунета, существовавший с 2000 года. Портал занимался агрегацией новостей — и его закрытие стало большой потерей для профессионалов, многие из которых привыкли сверять свое понимание «повестки» с первой страницей Newsru.com. Десяти секунд обычно хватало для того, чтобы проверить, не упустили ли вы какой-то важный сюжет или публикацию от коллег из других изданий. Редакторы проекта давали возможность быстро разобраться в теме, включиться в нее. Сказывалась школа газеты «Сегодня», выпускавшейся вплоть до 2001 года консорциумом частных банков с участием Владимира Гусинского. Именно из этого проекта вышла главный редактор Newsru.com Елена Березницкая-Бруни.

Со стороны задача собрать все важные новости на одной странице может показаться простой, но в действительности за этим стоит большой труд, особенно если заниматься им непрерывно в течение более чем двух десятилетий. Команда проекта работала превосходно, и

в какой-то момент времени попасть со своей новостью в топ-3 публикаций Newsru.com много значило для журналистов — это было признание вашей работы.

Именно Newsru.com вместе с ранней Lenta.ru приучил публику к идее о том, что новости можно потреблять круглосуточно, по мере развития событий, а не только так, как это было принято в XX веке — в «пакетном формате», то есть в виде утренних газет и вечерних телевизионных новостей.

Newsru.com закрывается по экономическим причинам, и кто-то может сказать, что эпоха новостных агрегаторов прошла. С одной стороны, их нишу заняли поисковики Google и Яндекс, у которых есть собственные автоматизированные системы анализа новостей. С другой — по похожей схеме сейчас на русском языке работают несколько проектов, для которых сбор всех важных новостей — это способ привлечения внимания к собственному контенту. Наконец, конкуренцию Newsru.com давно предлагали социальные сети: подписавшись на правильных людей в Facebook, вы вряд ли пропустите действительно важную информацию по вашим темам.

Несмотря на это, модель Newsru.com продолжает быть жизнеспособной в других условиях — например, на израильском рынке: местный сайт новостей от той же редакции стал самым популярным в стране для тех, кто читает новости на русском. Значит, дело не только в изменении экономики медийного рынка — по крайней мере, часть проблем Newsru.com связана с пресловутой «политической атмосферой».

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Несколько недель назад власти Минска издали законы, запрещающие журналистам вести репортажи с «несанкционированных митингов», фактически введя тем самым запрет на профессию. Работа журналиста проста: если что-то происходит, он должен об этом рассказать. Именно способностью рассказывать обо всем, что случилось, журналист отличается от пропагандиста. Последний строит свою карьеру на умолчаниях — как, например, федеральное телевидение много недель молчало в прошлом году о протестах в Хабаровске. Отсюда растут профессиональные стандарты: если нечто происходит, журналист рассказывает об этом, дав слово всем сторонам конфликта.

И вот если в вашей стране происходит диктатура, журналист описывает этот процесс деградации. Он говорит о преследовании оппонентов власти и о коррупции. Если вы занимаетесь профессиональным обзором новостей, в такой ситуации вы неизбежно «радикализуетесь». Вы начинаете писать то, что не нравится властям, которые предпочли бы, чтобы вы об этом помолчали. Так независимая журналистика, да и любая профессиональная работа в этой сфере в принципе становится «оппозиционной». И если вы всего лишь сводите вместе все важные новости, вы как будто занимаетесь непримиримой критикой режима.

Стандарты работы Newsru.com, как ранее «Ведомостей» и нескольких других изданий, пришли в противоречие с самой российской реальностью.

Кажется, что основной удар по Newsru.com нанесла ситуация, в которой честные новости становятся слишком «токсичными» для рекламодателей — им безопаснее нести свои деньги туда, где пишут о «стиле жизни», «фестивале варенья» или, на худой конец, о «геополитических проблемах». Иначе получается, что вы «финансируете оппозицию». В этом смысле закрытие Newsru.com на фоне бесконечных обысков у независимых политиков и разгрома сторонников Навального выглядит вполне символичным. Даже если это произошло по чисто экономическим причинам — экономикой у нас давно управляют чиновники.

P.S.Я читал Newsru.com большую часть своей жизни, и в какой-то момент с удивлением обнаружил, что они перепечатывают у себя мои заметки для раздела «Мнений» — так я оказался в хорошей компании. Спасибо за работу, коллеги. Новости еще вернутся.Кирилл Мартынов, редактор отдела политики

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