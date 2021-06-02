У дома принца Гарри и Меган Маркл в Монтесито обнаружены человеческие останки

В районе Санта-Барбары, рядом с особняком, где сейчас проживают внук Елизаветы II принц Гарри и его беременная жена Меган Маркл, были найдены человеческие останки. Их обнаружили случайно во время ландшафтных работ, раскапывая землю для посадки деревьев и кустарников и сразу же вызвали полицию. Инцидент произошел еще на прошлой неделе, однако журналисты западных изданий узнали об этом только сегодня. Первым о находке рабочих написало издание Page Six.

Как сообщили СМИ официальные представители местных правоохранительных органов, останки, скорее всего, принадлежат “молодому мужчине”. К следствию привлекли антрополога, который установил, что это кости коренного жителя Америки – представителя племени чумаши, некогда крупного индейского народа, проживавшего на юге штата Калифорния по обоим берегам канала Санта-Барбара. И хотя последний носитель чумашского языка умер в 1960 году, в Калифорнии все еще существует созданная в 1901 году резервация. И в ней сейчас живет около 5 тысяч чумашей. Возраст найденных останков, по предварительному заключению специалистов, составляет около 10 тысяч лет. Принц Гарри и Меган Маркл во вдоре своего дома дали интервью Опре Уинфри, март 2021 годаПредставители местных властей также заверили СМИ, что территория, на которой были найдены древние кости, не имеет отношения к Меган Маркл и принцу Гарри, хотя полиция и без того регулярно наведывается к дому внука английской королевы. Только в апреле, по данным западных СМИ, полицейские девять раз приезжали сюда на вызов, а в их особняк вламывались дважды за последние полгода.

Напомним, что особняк в Монтесито принц Гарри и Меган Маркл купили вскоре после переезда в Калифорнию за 14,7 миллиона долларов у российского бизнесмена Сергея Гришина, бывшего совладельца “РосЕвроБанка”. Во дворе своего нового дома супруги дали скандальное интервью Опре Уинфри, которая, к слову, живет неподалеку.