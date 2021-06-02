Энергетическая связь с мужчиной: как ее разорвать, если отношения закончились

Изжившие себя отношения необходимо разрывать окончательно и бесповоротно. Иначе мучения обеспечены и мужчине, и женщине. Только в случае разрыва люди получают возможность построить новые стабильные отношения. Иначе постоянные метания души создадут мощнейший диссонанс в жизни. Женщина не сможет избавиться от энергетической связи с бывшим партнером. Новые здоровые отношения построить тоже не удастся. Эксперты прокомментировали ситуацию и дали свой ответ.

Виды энергетических связей

Одной из самых сильных привязок является связь на чувстве вины. Возможны 2 варианта. Разберем каждую ситуацию. Допустим, инициатором разрыва стала сама женщина. Ощущение вины возникает из-за причиненной другому человеку боли и обиды. Нередок это неприятное чувство у дам возникает, если инициатором расставания стал молодой человек. Девушка думает, что не смогла сохранить отношения, где-то сделала неверное действие.

Зачастую эмоциональная привязка базируется на чувстве мести. Спокойный разрыв в отношениях – редкость. Чаще всего один из партнеров таит негатив к другому. Чувство мести у женщины возникает, когда она хочет что-то доказать бывшему партнеру, дать ему понять, что он потерял и чего лишился. Такую реакцию можно считать нормальной. Желание отомстить вполне оправданно на фоне причиненной боли и неприятностей. Однако нереализованная месть вызывает сложнейшую эмоциональную привязку. От этого чувства нужно бежать. В противном случае оно принесет массу различных сложностей в жизни.

Третьим вариантом энергетической связи является обида. При этом психологи отмечают, что довольно часто она приводит к невероятным результатам. Человек получает импульс для движения вперед, начинает менять жизнь, раскрывается с лучшей стороны. Однако часто женщины излишне увлекаются изменениями себя, что мешает строить нормальную жизнь с другим партнером.

Внутренний конфликт можно заработать и из-за нереализованных обещаний. Разберем простой пример. Пара долгое время встречается, решает пожениться. Девушка уже рисует в голове картины идеальной свадьбы, семейные хлопоты, совместный быт. Однако что-то начинает идти со сбоями, и планы не реализуются. Пара расстается. В таком случае в голове у дамы возникает конфликт между нарисованной картинкой идеального будущего и разбитым настоящим.

Иногда энергетическая связь формируется из-за ожиданий. То есть женщина хочет получить от партнера какие-то конкретные действия и зацикливается на этом. Ожидания эти не оправдываются, но обиды растут. Клубок противоречий становится все больше. Преодолеть это бывает невероятно трудно.

Методы борьбы

Теперь стоит рассказать, как разорвать связь. Вариантов действий несколько. При этом полностью эмоции эти техники не уберут, но подарят долгожданное облегчение и позволят вздохнуть свободнее.

На листе бумаги нужно написать все отрицательные чувства, которые были к мужчине. Далее следует переписать все хорошее, что было во время романа. Затем нужно признаться, что миссия человека в вашей жизни уже выполнена.

Хорошо помогает и практика огня. Нужно представить перед собой мужчину, привязать его 7 нитями через чакры и зажигалкой или спичками сжечь все эти нитки.

Как привязать мужчину

Эзотерических практик для привлечения мужчины к женщине лучше не применять. Нормальные отношения – обмен энергиями между партнерами. В этом случае все будет развиваться постепенно и гармонично. При любом другом раскладе возможна масса нюансов.

Вместо итогов

Отношения бывают сложными. Однако при обоюдном желании и правильных действиях удастся исправить любую ситуацию. Этот простой принцип поможет партнерам выпутаться из самых сложных проблем.