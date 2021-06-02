Плетем из веревки симпатичный коврик. Это проще, чем кажется, а смотрится очень красиво

Коврики для дома можно делать из многих материалов, выбор зависит лишь от любопытства мастера, целевого назначения изделия и доступности инструментов для работы над очередным произведением. Для нашей дачи я создала несколько очаровательных ковриков из разрезанных на полоски старых простыней, а недавно поняла, что необходимо покрытие для пола в прихожей. Для этого помещения коврики стоит делать плотными, из жестких материалов, выбор пал на веревку. При помощи нехитрых приспособлений ковер был создан за пару часов, техника очень простая и эффектная.

Инструменты и материалы

Создать приспособление для плетения коврика можно в домашних условиях, практически в любом доме найдется запас необходимых материалов.

Что потребуется:

Хлопчатобумажная веревка. На самом деле можно выбрать канат из любой нити. Самыми надежными считаются веревки для альпинистского снаряжения, для коврика подойдет даже побывавший в деле канат. Толщину определите самостоятельно, для первого произведения отдайте предпочтение тонким изделиям.Лист фанеры, мебельный щит и т.д. Основанием может служить любая поверхность, в которую можно вбить гвозди или установить саморезы. Я использовала лист старой фанеры, а соседка по даче применила демонтированную столешницу.Саморезы, пластиковые втулки и электродрель.Резиновая краска (по желанию).

Рамка

Для плетения необходима жесткая плоская основа с колышками. Непринципиально, как она будет расположена, если вы можете работать на вертикальной или наклонной поверхности, то смело используйте стену деревянного сарая или фасадную часть деревянного стола. В моем распоряжении была фанерная заготовка, давно выпиленная для каких-то забытых нужд. Она часто служила подставкой под горячую посуду на дачных вечеринках, а теперь стала основой примитивного ткацкого станка.

Определите, какой величины будет коврик, эти данные важны для формирования размера основы. На листе фанеры сделайте метки по периметру будущего коврика, ставьте точки с равным промежутком по всему периметру. Между метками и краем деревянной заготовки оставьте свободными несколько сантиметров, чтобы укладываемая веревка оставалась в общей плоскости.

Вкрутите в намеченные точки саморезы, установив их в пластиковые втулки. Колышки должны надежно закрепляться в основе, но благодаря втулкам не будут уходить в нее по шляпку. Гвозди для этой цели тоже подойдут, но нет уверенности, что они смогут выдержать натяжение веревки во время плетения. Основа готова. Для большего удобства можно написать порядковые номера возле каждого колышка.

Плетение

Самой сложной проблемой начинающего мастера домашнего ткачества является протягивание многометровой веревки через колышки и создание переплетения канатов в нескольких плоскостях. Чтобы качественно проложить первый уровень, начните укладку каната по срединной диагонали.

Отмотайте от основного мотка несколько метров веревки, проложите по центральной диагонали, заведите за колышки и продолжайте укладку по нижней правой части основы, продевая каждый виток через колышек. При этом оставьте свободным конец веревки, он должен находиться на левой верхней части основы. Потяните нити и намотайте веревку в левой части фанеры. Еще раз протяните канат, высвобождая конец, начните перпендикулярную прокладку веревки, делая переплетения.

Для первого этапа было использовано 60 метров материала, когда первый моток будет закончен, обработайте концы веревки огнем, опаливая торчащие нити, уплотните концы, слегка сжав их пальцами, нитки сплавятся и не будут в дальнейшем распускаться.

Продолжайте собирать коврик, используя новый моток каната. В рисунке получившегося коврика можно увидеть 3 ряда шнура, для более плотной фактуры можно проложить еще один ряд.

Отделка

Закрепите концы, заложив их на изнаночную сторону, дополнительно их можно пришить, привязать или приклеить к основному полотну. Первое изделие было снято с колышков и слегка расправлено руками, в результате использования оказалось, что этого недостаточно. Даже маленькая подстилка для кошки может быстро прийти в негодность.

Поскольку принцип плетения был понятен, я сделала следующий ковер гораздо больше, целью было покрытие для пола в прихожей. Но в этот раз оборотную сторону веревочного полотна я покрыла резиновой краской, оказалось, что был найден идеальный вариант отделки.

Благодаря свойствам краски коврик не скользил по плиточному полу, получил влаго- и грязеотталкивающие свойства, концы веревки были надежно закреплены с изнаночной стороны и не распускались, само изделие не деформировалось, полотно великолепно держало форму даже через 6 месяцев усиленной эксплуатации в условиях холодного времени года.