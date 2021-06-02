Британские инженеры предлагают получать электрический ток из одежды

Без электричества сегодня немыслима жизнь человека. Доступ к «розетке» со временем упростился, однако ученые все же разрабатывают все новые и новые автономные, в том числе и портативные источники энергии.

Новый метод получения тока предлагают инженеры из Эдинбурга. Он состоит в том, чтобы превращать кинетическую энергию и трение одежды в электрическое напряжение.

Разумеется, речь идет об очень скромном количестве электрической энергии. Однако именно такие объемы человеку нужны постоянно, например, для того, чтобы подзаряжать аккумуляторы своих мобильных гаджетов – от умных часов или очков и смартфонов до планшетов и ноутбуков. Такой источник энергии позволит нам чувствовать себя более независимыми от «розетки».