 

Британские инженеры предлагают получать электрический ток из одежды

02.06.2021, 17:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Без электричества сегодня немыслима жизнь человека. Доступ к «розетке» со временем упростился, однако ученые все же разрабатывают все новые и новые автономные, в том числе и портативные источники энергии.

Новый метод получения тока предлагают инженеры из Эдинбурга. Он состоит в том, чтобы превращать кинетическую энергию и трение одежды в электрическое напряжение.

Разумеется, речь идет об очень скромном количестве электрической энергии. Однако именно такие объемы человеку нужны постоянно, например, для того, чтобы подзаряжать аккумуляторы своих мобильных гаджетов – от умных часов или очков и смартфонов до планшетов и ноутбуков. Такой источник энергии позволит нам чувствовать себя более независимыми от «розетки».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.11 / Под Киевом на съемках фильма разбился автомобиль Lamborghini

07.12 / “Каждый день этот Х… писал, пытаясь выкачать деньги”. Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram

06.01 / Лондонский суд не выпустил Ассанжа под залог

10.04 / Детского тренера из Ленобласти приговорили к 15 годам колонии за педофилию

04.09 / Independent – учёные установили, как Луна стала «ржаветь» из-за Земли

22.08 / Зеленский захотел заключить с Турцией новое военное соглашение

23.03 / “Ароматная домашняя выпечка”. Высоцкая поделилась рецептом пирога с замороженными ягодами

28.03 / Hill – Блинкен раскритиковал Китай за «безосновательные» санкции против граждан США и Канады

27.11 / К ликвидации последствий ледяного шторма в Приморье привлекли регионы

14.12 / Адвокат Осыка: Евгений Щербань – младший поставил жирную точку в истории наследства отца – он так и не показал документ, подтверждающий его права

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика