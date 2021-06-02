На территории Данилова монастыря найдены подвалы времен Ивана Грозного

Во время исследований территории древнего Данилова монастыря, расположенного в Переславле-Залесском, ученые обнаружили давно заброшенные подвалы времен Ивана Грозного.

Это именно те помещения, которые использовали монахи в XVI веке, отмечают ученые. Ранее они подозревали об их существовании, но найти вход не могли на протяжении длительного времени. Кстати, и сам монастырь был основан в 1508 году.

Уникальную находку удалось сделать только благодаря наблюдениям с высоты, в том числе и со спутников. Для этого у археологов теперь есть эффективная инновационная технология. Специалисты надеются, что она в будущем поможет сделать еще немало важных археологических открытий. После обнаружения ученые намерены детально исследовать подвалы.