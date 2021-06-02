Назван эффективный против болезней сердца и мозга напиток

Ученые назвали напиток, который предотвращает развитие болезней сердца и мозга. Они посоветовали обратить внимание на какао, где содержатся полифенольные соединения.

В составе какао-порошка присутствуют флаванолы, благоприятно воздействующие на состояние сосудов. Постоянное употребление данных напитков снижает в крови уровень оксида азота, кроме того, расслабляются и расширяются кровеносные сосуды и артерии. К тому же какао способствует уменьшению уровня плохого холестерина.

Ряд проведенных исследований показали, что в напитке содержатся полифенольные соединения, уменьшающие риск развития заболеваний головного мозга. Ежедневное употребление какао способствует хорошей умственной деятельности.

Специалисты рекомендуют варить какао на молоке самостоятельно, а не покупать в магазине порошок в коробке. В напитке должно присутствовать минимальное количество сахара.

Источник: riafan.ru