 

Назван эффективный против болезней сердца и мозга напиток

02.06.2021, 17:14, Разное
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Ученые назвали напиток, который предотвращает развитие болезней сердца и мозга. Они посоветовали обратить внимание на какао, где содержатся полифенольные соединения.
В составе какао-порошка присутствуют флаванолы, благоприятно воздействующие на состояние сосудов. Постоянное употребление данных напитков снижает в крови уровень оксида азота, кроме того, расслабляются и расширяются кровеносные сосуды и артерии. К тому же какао способствует уменьшению уровня плохого холестерина.

Ряд проведенных исследований показали, что в напитке содержатся полифенольные соединения, уменьшающие риск развития заболеваний головного мозга. Ежедневное употребление какао способствует хорошей умственной деятельности.

Специалисты рекомендуют варить какао на молоке самостоятельно, а не покупать в магазине порошок в коробке. В напитке должно присутствовать минимальное количество сахара.

Источник: riafan.ru



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