В Минске женщина отказалась сдавать квартиру помощнице прокурора. Теперь ей грозит два года лишения свободы

Дело возбудили за “нарушение равноправия граждан”. По информации ведомства, 21 июля прошлого года женщина передала квартиру помощнице прокурора одного из районов Минска. Стороны подписали двухлетний контракт на аренду.

После начала протестных акций женщина потребовала от помощницы прокурора освободить квартиру. Как утверждают в минской прокуратуре, “обвиняемая поддалась информационному воздействию Telegram-каналов и иных интернет-ресурсов, в которых размещались призывы к ущемлению прав прокурорских работников”

Женщину признали виновной по ст.190 Уголовного кодекса Беларуси и уже применили меру пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция статьи предполагает штраф, исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Согласно жилищному кодексу страны, арендодатель может расторгнуть договор аренды по собственной инициативе, уведомив арендатора об этом за месяц и объяснив причины, добавила “Радыё Свабода”.

Telegram-канал NEXTA позже сообщил, что помощницей прокурора оказалась Алина Касьянчик.

“Она была гособвинителем по делу журналисток “Белсата” Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, которые вели стрим с площади Перемен. За это по ходатайству Касьянчик им дали по два года колонии. Также Касьянчик представляла обвинение по делу о надписи “Не забудем” на месте убийства Александра Тарайковского”, – отмечается в сообщении.

Контекст:

Протесты в Беларуси проходили с 9 августа прошлого года. На улицы белорусских городов выходили несогласные с результатами голосования на выборах президента (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала). По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. Альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

Лукашенко 23 сентября провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

16 марта Лукашенко подписал указ о создании конституционной комиссии, которая должна разработать новую редакцию основного закона Беларуси. В конце февраля он говорил, что ни один его ребенок не будет президентом Беларуси после него.

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