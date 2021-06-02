Госпогранслужба Украины опубликовала записи разговоров своих сотрудников во время обороны Луганского пограничного отряда в 2014 году

“В 4.00 2 июня 2014 года прозвучали первые выстрелы в сторону управления Луганского пограничного отряда. Правоохранительные органы и государственные учреждения города уже были под контролем боевиков. 170 пограничников попали в осаду. Три сотни террористов атаковали отряд. Они вели огонь из дворов, крыш и даже квартир многоэтажек квартала Мирный. Восемь охранников границы получили ранения. Во время кратковременного прекращения огня тяжелораненых удалось вывезти. Пограничники экономили патроны и старались быть максимально точными”, – рассказали в Госпогранслужбе.

По данным ведомства, в тот день к воротам отряда приходили родители пограничников. В результате шестеро деморализованных контрактников оставили свои позиции.

Оборона продолжалась до ночи следующих суток.

“Предлагаем вам уникальное видео первых дней июня 2014 года. Благодаря записи телефонных разговоров вы сможете не только увидеть, но и услышать, о чем говорили пограничники под аккомпанемент вражеских обстрелов”, – пояснили в Госпогранслужбе.

ВИДЕОВидео: Державна прикордонна служба України / YouTube

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

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