 

Главред УП Мусаева о возможности досрочных президентских и парламентских выборов: В нашей стране возможно все

02.06.2021, 17:12, Новости дня
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Об этом она рассказала в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман. 

“Я думаю, что в нашей стране возможно все. Судя по тому, что происходило и происходит в течение этих 30 лет, возможно, конечно, все. Я не исключаю такой возможности. В том числе и вариант досрочных президентских выборов звучит. Не знаю. Мы живем в какой-то адской информационной реальности в Украине, в такой энтропии. И последние семь лет – честно говоря, не знаю, как ты, но мне все сложнее сохранять хладнокровие, потому что кажется, что видел все, а потом происходит что-то. […] Ну, удивляешься, но есть какой-то предел”, – сказала она. 

Главред УП Мусаева: Если власть хочет наступить на грабли, пусть наступает. Но она должна понимать, что закончит хуже, чем предшественники. Читайте полный текст интервью

Мусаева отметила, что сейчас уже стоит вопрос, как “вернуться к нормальности”. 

“К какой-то нормальности. Потому что я думаю, что все происходящее угрожает и стране в целом”, – добавила она. 

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube Контекст:

Очередные парламентские выборы должны состояться в Украине в 2023 году, президентские – в 2024-м. 

Действующего главу государства Владимира Зеленского избрали на очередных выборах в 2019 году, а нынешний состав Верховной Рады в том же году на внеочередных выборах, которые назначил новоизбранный президент (он объявил о роспуске парламента XVIII созыва в день своей инаугурации 20 мая 2019 года). 

В мае 2020 года Зеленский заявил, что распустит Раду без раздумий, если депутаты перестанут голосовать за важные законопроекты и будут лоббировать коммерческие интересы. 

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук говорил в апреле 2021-го, что есть одно основание для роспуска парламента – Рада во время карантина не собиралась на пленарные заседания более 30 дней. Председатель парламента Дмитрий Разумков опроверг его слова. 


Алеся БАЦМАН
главный редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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