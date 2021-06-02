Главред УП Мусаева о возможности досрочных президентских и парламентских выборов: В нашей стране возможно все

Об этом она рассказала в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман.

“Я думаю, что в нашей стране возможно все. Судя по тому, что происходило и происходит в течение этих 30 лет, возможно, конечно, все. Я не исключаю такой возможности. В том числе и вариант досрочных президентских выборов звучит. Не знаю. Мы живем в какой-то адской информационной реальности в Украине, в такой энтропии. И последние семь лет – честно говоря, не знаю, как ты, но мне все сложнее сохранять хладнокровие, потому что кажется, что видел все, а потом происходит что-то. […] Ну, удивляешься, но есть какой-то предел”, – сказала она.

Главред УП Мусаева: Если власть хочет наступить на грабли, пусть наступает. Но она должна понимать, что закончит хуже, чем предшественники. Читайте полный текст интервью

Мусаева отметила, что сейчас уже стоит вопрос, как “вернуться к нормальности”.

“К какой-то нормальности. Потому что я думаю, что все происходящее угрожает и стране в целом”, – добавила она.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube Контекст:

Очередные парламентские выборы должны состояться в Украине в 2023 году, президентские – в 2024-м.

Действующего главу государства Владимира Зеленского избрали на очередных выборах в 2019 году, а нынешний состав Верховной Рады в том же году на внеочередных выборах, которые назначил новоизбранный президент (он объявил о роспуске парламента XVIII созыва в день своей инаугурации 20 мая 2019 года).

В мае 2020 года Зеленский заявил, что распустит Раду без раздумий, если депутаты перестанут голосовать за важные законопроекты и будут лоббировать коммерческие интересы.

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук говорил в апреле 2021-го, что есть одно основание для роспуска парламента – Рада во время карантина не собиралась на пленарные заседания более 30 дней. Председатель парламента Дмитрий Разумков опроверг его слова.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

—