Организаторы концертов рассказали о гонорарах Пугачевой, Галкина и Киркорова за выступления на корпоративах

В публикации отмечается, что супруг Пугачевой, 44-летний шоумен Максим Галкин входит в тройку самых высокооплачиваемых российских артистов, уступив второе место Земфире. Ее гонорар составляет €200 тыс. (порядка 7 млн. грн), а его – €120 тыс. (примерно 4 млн. грн). Это почти в три раза меньше гонорара Пугачевой.

Так же, как Галкин, зарабатывает на корпоративах и российский певец Григорий Лепс.

Экс-супруг Пугачевой, певец Филипп Киркоров за выступления на корпоративах берет €90 тыс.(около 3 млн. грн), пишет автор публикации.

Средний гонорар представителей российского шоу-бизнеса составляет €50 тыс. (1,7 млн. грн). За эти деньги на корпоративах в том числе выступают проживающая в России украинская певица Ани Лорак, дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, певица Валерия.

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